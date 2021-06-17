В ВКО начато строительство самого длинного моста в Казахстане

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Глава региона Даниал Ахметов принял участие в церемонии закладки капсулы на месте будущего автомобильного моста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области начато строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище.

Двухполосный автомобильный мост возводится на участке минимальной ширины искусственного водоема, у села Куйган. Протяженность сооружения превысит 1,3 км. Проект предполагает прокладку подходов со стороны Курчумского и Кокпектинского районов. Подрядчик строительства ТОО «ОблШығысЖол» должен завершить работы до 2024 года.

«Сегодня, в преддверии 30-летия Незавиисмости страны, по поручению Главы государства начинается строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Это очень важное, долгожданное событие для жителей области. Проект имеет стратегическое значение. Он свяжет приграничные районы с остальными регионами области, люди и грузы смогут передвигаться проще и быстрее», - сказал аким ВКО Даниал Ахметов на церемонии закладки капсулы.

Он добавил, что мост будет способствовать более тесным коммуникациям в обществе и улучшению качества жизни населения отдаленных регионов. Кроме того, он откроет новые возможности для дальнейшего развития экономики ВКО.

От имени общественности на церемонии выступил почетный гражданин Курчумского района, председатель совета аксакалов Нурсовет Каиров. Он пожелал строителям успехов и поблагодарил руководство страны за внимательное отношение к нуждам жителей самых отдаленных населенных пунктов республики.

«Елбасы Нурсултан Абишевич, который возглавил страну в самые трудные годы, часто отмечал, что всему свое время и терпение и труд все перетрут. Главное – жить в согласии и трудиться во благо своего народа. Проявив терпение и сделав свой посильный вклад в единство нашего народа, мы, жители Курчумского района, стали свидетелями этого исторического события. Мы благодарим Елбасы, заложившего прочный фундамент страны, и Президента Касым-Жомарта Токаева, который прислушивается к чаяниям граждан», отметил аксакал.

В настоящее время на стройплощадке ведутся подготовительные работы, выполнено обустройство объездных и технологических дорог, строительство линий электропередач, организованы примыкания и устройство водопропускных труб. Одновременно сооружаются общежития для строителей моста, осуществляется доставка материалов, спецоборудования и инвентаря.