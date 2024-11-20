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    21:59, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В ВКО на трассе взорвался грузовик с взрывчаткой: есть погибшие

    В Уланском районе Восточного Казахстана произошла трагедия. Сегодня на 75-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Самарское взорвался грузовик, перевозивший взрывчатые вещества, сообщает корреспондент Kazinform.

    В ВКО на трассе взорвался грузовик с взрывчаткой: есть погибшие
    Фото: очевидцы

    По предварительным данным, в результате взрыва погибли водитель и пассажир грузового автомобиля марки VOLVO, который перевозил опасный груз для горных работ в Самарском районе.

    — По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Расследование взято под контроль руководством департамента полиции ВКО, — сообщили в ведомстве.

    Очевидцы утверждают, что взрыв был настолько мощным, что от автомобиля практически ничего не осталось.

    В ВКО на трассе взорвался грузовик с взрывчаткой: есть погибшие

    — На месте взрыва образовалась огромная воронка, машина исчезла. Еще два автомобиля, находившиеся рядом, также пострадали, — говорят свидетели.

    На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

    Полиция призывает водителей быть особенно осторожными на дорогах и строго соблюдать правила транспортировки опасных грузов. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

    Теги:
    ДЧС ВКО Авто Взрыв
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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