В ВКО на трассе взорвался грузовик с взрывчаткой: есть погибшие
В Уланском районе Восточного Казахстана произошла трагедия. Сегодня на 75-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Самарское взорвался грузовик, перевозивший взрывчатые вещества, сообщает корреспондент Kazinform.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли водитель и пассажир грузового автомобиля марки VOLVO, который перевозил опасный груз для горных работ в Самарском районе.
— По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Расследование взято под контроль руководством департамента полиции ВКО, — сообщили в ведомстве.
Очевидцы утверждают, что взрыв был настолько мощным, что от автомобиля практически ничего не осталось.
— На месте взрыва образовалась огромная воронка, машина исчезла. Еще два автомобиля, находившиеся рядом, также пострадали, — говорят свидетели.
На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
Полиция призывает водителей быть особенно осторожными на дорогах и строго соблюдать правила транспортировки опасных грузов. Обстоятельства трагедии устанавливаются.