В ВКО на трассе взорвался грузовик с взрывчаткой: есть погибшие

По предварительным данным, в результате взрыва погибли водитель и пассажир грузового автомобиля марки VOLVO, который перевозил опасный груз для горных работ в Самарском районе.

— По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Расследование взято под контроль руководством департамента полиции ВКО, — сообщили в ведомстве.

Очевидцы утверждают, что взрыв был настолько мощным, что от автомобиля практически ничего не осталось.

— На месте взрыва образовалась огромная воронка, машина исчезла. Еще два автомобиля, находившиеся рядом, также пострадали, — говорят свидетели.

На месте происшествия работают сотрудники ДЧС, привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Полиция призывает водителей быть особенно осторожными на дорогах и строго соблюдать правила транспортировки опасных грузов. Обстоятельства трагедии устанавливаются.