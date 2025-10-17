РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:17, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    В ВКО компании задолжали работникам больше 200 миллионов тенге

    В Восточном Казахстане сохраняется проблема долгов по заработной плате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги Ақша
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По состоянию на 30 сентября общая сумма задолженности превысила 202 миллиона тенге.

    Основная часть — свыше 140 миллионов тенге — приходится на три действующих предприятия. Еще около 62 миллионов — на компании, находящиеся в стадии банкротства или реабилитации. Среди крупнейших должников — АО «КЭМОНТ».

    — 19 сентября прошло судебное заседание по заявлению предприятия о начале процедуры реабилитации. Если решение не будет обжаловано, 26 октября оно вступит в силу, и компания сможет продолжить работу. Новых долгов у предприятия практически нет — речь идет о задолженностях за 2022–2023 годы. Мы рассчитываем, что в рамках реабилитационных процедур компания привлечет дополнительные источники финансирования и полностью рассчитается с работниками, — сообщил руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда по ВКО Бакытбек Кизатов.

    По его словам, в инспекцию труда все чаще обращаются и педагоги. Только из одной школы поступило 40 жалоб на снижение зарплаты. Проверка показала, что причина в ошибках бывшего бухгалтера, который допустил избыточные выплаты в прошлые годы, а теперь сократил начисления. Его действия расследуются.

    Кроме того, жалобы поступили и от работников из районов — на задержку оплаты и неправильный расчет командировочных. Все обращения рассматриваются специалистами департамента.

    — Наша основная задача — защитить трудовые права граждан и обеспечить своевременные и справедливые выплаты заработной платы, — подчеркнул Бакытбек Кизатов.

    В акимате области заявили, что вопрос погашения задолженности находится на особом контроле. Предприятия-должники проверяются, а материалы при необходимости направляются в прокуратуру и суд.

    Ранее сообщалось, что более 2,2 млрд тенге задолжали казахстанцам работодатели.

    Теги:
    ВКО Зарплата Восточно-Казахстанская область Работа Регионы Долги
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают