В ВКО компании задолжали работникам больше 200 миллионов тенге

По состоянию на 30 сентября общая сумма задолженности превысила 202 миллиона тенге.

Основная часть — свыше 140 миллионов тенге — приходится на три действующих предприятия. Еще около 62 миллионов — на компании, находящиеся в стадии банкротства или реабилитации. Среди крупнейших должников — АО «КЭМОНТ».

— 19 сентября прошло судебное заседание по заявлению предприятия о начале процедуры реабилитации. Если решение не будет обжаловано, 26 октября оно вступит в силу, и компания сможет продолжить работу. Новых долгов у предприятия практически нет — речь идет о задолженностях за 2022–2023 годы. Мы рассчитываем, что в рамках реабилитационных процедур компания привлечет дополнительные источники финансирования и полностью рассчитается с работниками, — сообщил руководитель департамента Комитета государственной инспекции труда по ВКО Бакытбек Кизатов.

По его словам, в инспекцию труда все чаще обращаются и педагоги. Только из одной школы поступило 40 жалоб на снижение зарплаты. Проверка показала, что причина в ошибках бывшего бухгалтера, который допустил избыточные выплаты в прошлые годы, а теперь сократил начисления. Его действия расследуются.

Кроме того, жалобы поступили и от работников из районов — на задержку оплаты и неправильный расчет командировочных. Все обращения рассматриваются специалистами департамента.

— Наша основная задача — защитить трудовые права граждан и обеспечить своевременные и справедливые выплаты заработной платы, — подчеркнул Бакытбек Кизатов.

В акимате области заявили, что вопрос погашения задолженности находится на особом контроле. Предприятия-должники проверяются, а материалы при необходимости направляются в прокуратуру и суд.

Ранее сообщалось, что более 2,2 млрд тенге задолжали казахстанцам работодатели.