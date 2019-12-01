В ВКО День Первого Президента встретили конкретными делами

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в честь Дня Первого Президента РК главой региона Даниалом Ахметовым открыт Центр компетенции на базе Усть-Каменогорского многопрофильного колледжа, отмечены дипломами и ценными призами победители и эксперты-компатриоты мировых и национальных чемпионатов WorldSkills. Об этом передает МИА «Казинформ».

Аким области вручил ключи от новых квартир 20 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в областном центре.





27 выпускников детских домов и 23 многодетных семьи получили ключи от новых квартир в микрорайоне Қарагайлы города Семея.





В преддверии праздника прошел XIX Форум молодежи «Біздің №1», где ребята приняли участие в семинарах-тренингах, диалоговых площадках. На встрече с заместителем акима ВКО Асем Нусуповой обсудили вопросы реализации молодежной политики и представили свои достижения.





В театре им. Абая состоялась торжественная церемония вручения премий акима области по номинациям «Молодежный лидер года», «Студенческий лидер года», «Молодой профессионал», «Молодой журналист года», «Молодежная акция года», «Молодая семья».

Во всех общеобразовательных школах и вузах с участием лидеров общественного мнения состоялись лекции об исторической роли Первого Президента в становлении Независимости и развитии Казахстана. В ВКГУ им. С.Аманжолова прошла презентация книги «Елбасы сүйіп тыңдайтын әндер», а также праздничный концерт.

В Доме дружбы – центре общественного согласия в честь знаменательного дня состоялся тематический концерт, в котором приняли участие этнокультурные объединения и творческие коллективы области.

В Семее прошел круглый стол с лидерами школьного самоуправления по теме «Менің Елбасым! Менің Елім!».

Во всех библиотеках Восточного Казахстана были организованы экспозиции уникальных книг, патриотические и познавательные часы, видеопоказы «Дана басшы – іргелі елдің кепілі», «Лидер независимой нации», «Кемеңгер Елбасы – ырысы елімнің!». Повсеместно прошли благотворительные акции.

Всего в области проведено более 250 мероприятий с охватом свыше 700 тысяч человек.



