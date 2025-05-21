В ВКО более 2 тысяч человек пострадали от укусов клещей

С начала сезона атакам опасных насекомых подверглись уже свыше 2 300 человек. Почти каждый третий пострадавший — ребенок.

Как отмечают специалисты, активность клещей в регионе усиливается с потеплением.

— С апреля по сегодняшний день зарегистрировано свыше 2 300 случаев укусов клещей. Из них 28% составляют дети. Всем пострадавшим оказана профилактическая помощь, включая вакцинацию, — сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Канат Турдиев.

При этом пока ни одного случая заражения клещевыми инфекциями в регионе не выявлено.

— Иммуноглобулин против клещевого энцефалита в достаточном объеме имеется во всех медорганизациях, расположенных в эндемичных районах. Напоминаем жителям региона, что клещи могут переносить опасные инфекции, такие как клещевой энцефалит, риккетсиоз и боррелиоз (болезнь Лайма). Кроме того, укус клеща может спровоцировать обострение хронических заболеваний и аллергические реакции, — отметил Канат Турдиев.

Медики советуют не выходить на природу без закрытой одежды и головного убора, а после прогулки внимательно осматривать тело.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау зарегистрирован случай заболевания клещевым энцефалитом.