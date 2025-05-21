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    02:37, 21 Май 2025 | GMT +5

    В ВКО более 2 тысяч человек пострадали от укусов клещей

    В Восточном Казахстане растет число обращений к медикам из-за укусов клещей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    клещ
    Фото: pexels

    С начала сезона атакам опасных насекомых подверглись уже свыше 2 300 человек. Почти каждый третий пострадавший — ребенок.

    Как отмечают специалисты, активность клещей в регионе усиливается с потеплением.

    — С апреля по сегодняшний день зарегистрировано свыше 2 300 случаев укусов клещей. Из них 28% составляют дети. Всем пострадавшим оказана профилактическая помощь, включая вакцинацию, — сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Канат Турдиев.

    При этом пока ни одного случая заражения клещевыми инфекциями в регионе не выявлено.

    — Иммуноглобулин против клещевого энцефалита в достаточном объеме имеется во всех медорганизациях, расположенных в эндемичных районах. Напоминаем жителям региона, что клещи могут переносить опасные инфекции, такие как клещевой энцефалит, риккетсиоз и боррелиоз (болезнь Лайма). Кроме того, укус клеща может спровоцировать обострение хронических заболеваний и аллергические реакции, — отметил Канат Турдиев.

    Медики советуют не выходить на природу без закрытой одежды и головного убора, а после прогулки внимательно осматривать тело.

    Ранее сообщалось, что в Кокшетау зарегистрирован случай заболевания клещевым энцефалитом.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Клещи
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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