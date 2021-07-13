В ветинспекции прокомментировали введение карантина из-за сибирской язвы в костанайской деревне

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В управлении ветеринарии акимата Костанайской области подтвердили факт вспышки сибирской язвы в одном из сел в регионе. О том, как обстоят дела на сегодняшний день, в комментарии корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил руководитель профильного ведомства Акат Шыктыбаев.

По информации А. Шыктыбаева, 30 июня 2021 года на основании диагностических исследований методом ПЦР в материалах крупного скота, принадлежащего ТОО «Алтай» села Приречное Свердловского сельского округа Денисовского района, был выявлен возбудитель сибирской язвы.

«Ветеринарной станцией района под руководством и контролем управления ветеринарии своевременно принимались меры по нераспространению заболевания из очага инфекции. Проводились мероприятия по уничтожению трупов павших животных в специализированном инсинераторе, также проводилась дезинфекция мест содержания и падежа животных, — прокомментировал А. Шектыбаев. — С 3 июля в очаге инфекции все ликвидационные мероприятия проводит костанайский филиал «Республиканский противоэпизоотический отряд» под контролем областной и районой ветеринарной инспекции».

На сегодняшний день во всех 4 животноводческих базах, где зафиксированы факты вспышки, и прилегающих территориях баз завершена механическая очистка, побелка перегородок, кормушек и стен помещений.

«Силами Республиканского противоэпизоотического отряда проведена двухкратная дезинфекция животноводческих баз, выгульных площадок, летних кард, а также места падежа животных. Все ликвидационные мероприятия проведены в полном объёме - это вынужденная вакцинация животных, уничтожение торцов павших животных. Эпизоотическая ситуация в остальных сёлах Денисовского района и в целом по Костанайской области стабильная»,- отметил Азат Шектыбаев.

Со вчерашнего дня в очаге инфекции падежа среди животных не было зарегистрировано, ситуация, по словам руководителя ведомства, стабилизировалась.

«Вакцинированные животные находятся под наблюдением ветеринарной службы, состояние животных удовлетворительное. Карантин по истечении 15 календарных дней после ликвидации инфекции и проведения заключительной дезинфекции»,- подытожил Азат Шектыбаев.