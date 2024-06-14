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    11:34, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    В Верховном суде объяснили низкий процент оправдательных приговоров в Казахстане

    суд
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По данным Верховного суда, в Казахстане всего 1,5-2% решений суда – оправдательные, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина объяснила, что нужно обращать внимание не только на эту цифру, но и на количество дел, по которым суды переквалифицируют дела. 

    — К сожалению, почему-то только из этой цифры вы исходите, когда говорите, что суды часто соглашаются с органами уголовного преследования. Но без внимания остается другая работа судей — помимо оправдательных приговоров, которых 1,5-2%, есть огромное количество приговоров, по которым суды переквалифицируют действие осужденных на менее тяжкие. К примеру, лицо обвинялось в сбыте психотропных наркотических веществ, а это особо тяжкое преступление, а суд решил, что имеет место хранение без цели сбыта, — заявила Назгуль Рахметуллина в кулуарах совместного заседания Парламента.

    Она также предложила обратить внимание на подобную статистику в других странах. По словам Назгуль Рахметуллиной, нигде нет 50% оправдательных приговоров. 

    Ранее депутаты Мажилиса на совместном заседании палат Парламента одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

    Теги:
    Закон и право Верховный суд Парламент Суды
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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