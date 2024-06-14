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    10:37, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Парламент одобрил поправки в закон о статусе судей в первом чтении

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    Фото: freepik.com

    Депутаты на совместном заседании палат Парламента одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Рассматриваемый сегодня на совместном заседании Палат Парламента проект конституционного закона является одним из важнейших шагов на пути дальнейшей модернизации судебной системы. Основной целью реформ, проводимых в последние годы, является повышение доверия граждан к судам и качеству правосудия, — сказал Нурсултан Байтилесов на совместном заседании палат Парламента.

    В частности, по его словам, законопроект направлен: 

    • на осуществление независимого и справедливого правосудия;
    • совершенствование работы Комиссии по качеству правосудия;
    • новый порядок направления материалов Судебной жюри в отношении судей, грубо нарушивших закон в процессе вынесения судебного решения.

    — Основным направлением общей судебно-правовой реформы является обеспечение доступа к правосудию. Ожидаемые законодательные изменения создадут условия для повышения качества судей и обеспечения их внешней и внутренней независимости. Кроме того, я уверен, что принятие законопроекта будет способствовать реализации реформ, проводимых в рамках поручения Президента, и улучшению состояния судейского корпуса, — добавил Нурсултан Байтилесов. 

    Теги:
    Закон и право Законопроекты Суды Депутаты Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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