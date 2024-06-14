Парламент одобрил поправки в закон о статусе судей в первом чтении

Депутаты на совместном заседании палат Парламента одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Рассматриваемый сегодня на совместном заседании Палат Парламента проект конституционного закона является одним из важнейших шагов на пути дальнейшей модернизации судебной системы. Основной целью реформ, проводимых в последние годы, является повышение доверия граждан к судам и качеству правосудия, — сказал Нурсултан Байтилесов на совместном заседании палат Парламента.

В частности, по его словам, законопроект направлен:

на осуществление независимого и справедливого правосудия;

совершенствование работы Комиссии по качеству правосудия;

новый порядок направления материалов Судебной жюри в отношении судей, грубо нарушивших закон в процессе вынесения судебного решения.