Парламент одобрил поправки в закон о статусе судей в первом чтении
Депутаты на совместном заседании палат Парламента одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.
— Рассматриваемый сегодня на совместном заседании Палат Парламента проект конституционного закона является одним из важнейших шагов на пути дальнейшей модернизации судебной системы. Основной целью реформ, проводимых в последние годы, является повышение доверия граждан к судам и качеству правосудия, — сказал Нурсултан Байтилесов на совместном заседании палат Парламента.
В частности, по его словам, законопроект направлен:
- на осуществление независимого и справедливого правосудия;
- совершенствование работы Комиссии по качеству правосудия;
- новый порядок направления материалов Судебной жюри в отношении судей, грубо нарушивших закон в процессе вынесения судебного решения.
— Основным направлением общей судебно-правовой реформы является обеспечение доступа к правосудию. Ожидаемые законодательные изменения создадут условия для повышения качества судей и обеспечения их внешней и внутренней независимости. Кроме того, я уверен, что принятие законопроекта будет способствовать реализации реформ, проводимых в рамках поручения Президента, и улучшению состояния судейского корпуса, — добавил Нурсултан Байтилесов.