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В верхней части Алматы ограничат этажность зданий

20 Января 2022 15:16
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В верхней части Алматы ограничат этажность зданий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ограничат этажность зданий выше проспекта Абая. Такое поручение дал аким Бакытжан Сагинтаев во время встречи с активом города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам главы мегаполиса, до сих пор существуют вопросы касательно строительства новых жилых комплексов, а также реализации программы ветхого жилья.

«В связи с чем принимаю решение: по дальнейшей реализации программы реновации ветхого жилого фонда только за счет бюджетных средств, исключением будут те дома, где 100 процентов собственников поддержат привлечение частного инвестора; ограничить высотность жилых зданий на участках выше Абая до проспекта аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина; запретить строительство малоэтажных ЖК на склонах горных прилавков или на самих прилавках, предусматривающих срез естественных склонов», - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Ранее сообщалось о новых правилах застройки Алматы.


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#Алматы   #Строительство   #Бакытжан Сагинтаев  
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Автор:

Гульзат Сахова

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