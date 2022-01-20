В верхней части Алматы ограничат этажность зданий
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ограничат этажность зданий выше проспекта Абая. Такое поручение дал аким Бакытжан Сагинтаев во время встречи с активом города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По словам главы мегаполиса, до сих пор существуют вопросы касательно строительства новых жилых комплексов, а также реализации программы ветхого жилья.
«В связи с чем принимаю решение: по дальнейшей реализации программы реновации ветхого жилого фонда только за счет бюджетных средств, исключением будут те дома, где 100 процентов собственников поддержат привлечение частного инвестора; ограничить высотность жилых зданий на участках выше Абая до проспекта аль-Фараби и улицы Жандосова, от Восточного объездного кольца до улицы Саина; запретить строительство малоэтажных ЖК на склонах горных прилавков или на самих прилавках, предусматривающих срез естественных склонов», - сказал Бакытжан Сагинтаев.
Ранее сообщалось о новых правилах застройки Алматы.
- 260 спортивных площадок откроют в этом году в Алматы
- Как сотрудники аэропорта Алматы проводили эвакуацию во время беспорядков
- Эксперты КазНУ обсудили январские события
- Инвестиции в основной капитал в Алматы выросли до рекордных 1,2 трлн тенге - аким
- В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
- Кредит под низкий процент выдадут пострадавшим предпринимателям Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана