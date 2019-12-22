БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – В Венгрии отпраздновали древний тюркский праздник Карачун, известный в Казахстане как Нартуған. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kurultaj.hu.

Карачун можно назвать одним из самых древних евразийских обрядов. Возник он, по всей видимости, еще у гуннов, потом уже у древних тюрок приобрел мистическое значение.

Что такое Карачун? Это длинная черная ночь - время после зимнего солнцестояния. Карачун можно трактовать как «қара түн» - черная ночь, а можно как «қара шың» - могучая вершина, опасный пик.

Пережившие ночь в жуткий мороз зажигали костры, грели землю, потому что на следующий день наступал новый период: ночи потихоньку начинают сокращаться, природа входит в новую фазу, и так до Наурыза - до весеннего солнцестояния - Нового года.

Сегодня Карачун отмечается у мадьяров (венгров). «Карачон» говорят они, сохраняя древнее тюркское слово. Булгары, тюрки, пришедшие с Поволжья на Балканы и смешавшиеся со славянами, став болгарами, также отмечают эту ночь.

К славянам Карачун пришел от тюрков. «Карачун» в русском языке согласно словарю Даля приобрело значение смерти, возможно от того, что в темную, самую длинную и холодную ночь в древности было суждено выжить не каждому.

Мадьяры же в эту ночь жгут костры по всей стране и поют шаманские мотивы. Древнее действо состоит в том, чтобы помочь свету преодолеть самую длинную ночь в году.

Следуя традициям последних лет, Фонд «Мадьяр-Туран» организовал празднование Карачуна, начиная с полудня 21 декабря и до рассвета 22 декабря.

В программу праздника вошли разжигание костра, народные песни, шоу.