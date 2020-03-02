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В Великобритании выявлено 36 заболевших коронавирусом
ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Еще у 13 заболевших в Великобритании в воскресенье подтверждено наличие вируса COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.
Трое из 12 находились в близком контакте с человеком, у которого ранее уже был подтверждено наличие этого вируса, сообщил главный врач Англии, профессор Крис Уитти.
Один из зараженных, проживающий в графстве Эссекс, не был в последнее время за границей и, как говорят врачи, не имел очевидных связей с другими заболевшими. Пока неясно, как этот человек смог заразиться.
Из оставшихся восьми - шестеро недавно вернулись из Италии и двое - из Ирана.
В минувшую пятницу в графстве Саррей также был выявлен новый заболевший с неустановленным паттерном распространения инфекции.
Позже стало известно о первом подтверждённом случае коронавируса в Шотландии. Пациент, который недавно возвратился из Италии, находится в изоляции в больнице.
Всего в Великобритании в настоящий момент 36 заболевших коронавирусом.
В воскресенье МИД Британии объявил о вывозе сотрудников своего посольства в Тегеране.
Коронавирус постепенно захватывает Европу: о первых случаях заражения сообщили ранее в Австрии и Хорватии, Норвегии, Румынии, Финляндии, Нидерландах, Дании, Эстонии. Новые случаи заражения коронавирусом COVID-2019 выявлены в Германии.
В Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали 17 человек.
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