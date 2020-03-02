В Великобритании выявлено 36 заболевших коронавирусом

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Еще у 13 заболевших в Великобритании в воскресенье подтверждено наличие вируса COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Трое из 12 находились в близком контакте с человеком, у которого ранее уже был подтверждено наличие этого вируса, сообщил главный врач Англии, профессор Крис Уитти.

Один из зараженных, проживающий в графстве Эссекс, не был в последнее время за границей и, как говорят врачи, не имел очевидных связей с другими заболевшими. Пока неясно, как этот человек смог заразиться.

Из оставшихся восьми - шестеро недавно вернулись из Италии и двое - из Ирана.

В минувшую пятницу в графстве Саррей также был выявлен новый заболевший с неустановленным паттерном распространения инфекции.

Позже стало известно о первом подтверждённом случае коронавируса в Шотландии. Пациент, который недавно возвратился из Италии, находится в изоляции в больнице.

Всего в Великобритании в настоящий момент 36 заболевших коронавирусом.

В воскресенье МИД Британии объявил о вывозе сотрудников своего посольства в Тегеране.

В Европе наиболее тревожная ситуация складывается в Италии, где жертвами COVID-2019 стали 17 человек.