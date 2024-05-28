В Великобритании растет число случаев рака кожи с меланомой

Число случаев рака кожи с меланомой в Великобритании продолжает расти. Благотворительная организация по борьбе с раком предупреждает людей делать больше для защиты от солнца, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Cancer Research UK прогнозирует, что в этом году будет диагностировано рекордные 20 800 случаев – по сравнению со средним показателем в 19 300 случаев в год с 2020-го по 2022 год.

Анализ показывает, что показатели выросли почти на треть, внешне в период с 2009 по 2019 годы - с 21 до 28 случаев на 100 000 человек.

Рост числа диагнозов частично обусловлен растущим старением населения и повышением осведомленности о признаках рака кожи.

В отчете говорится, что около 17 000 случаев меланомы ежегодно можно предотвратить, при этом почти девять из 10 вызваны слишком сильным ультрафиолетовым излучением.

Меланома - это серьезный тип рака кожи, который может распространяться на другие части тела. Существуют также немеланомные формы рака кожи, которые, как правило, более распространены и обычно менее серьезны, чем меланома.

По данным организации, рост заболеваемости охватил все возрастные группы, но наибольший рост наблюдается в старших возрастных группах, особенно у взрослых старше 80 лет, где количество диагнозов увеличилось с 61 до 96 случаев на 100 000 человек за десятилетие.

Согласно анализу благотворительной организации, также наблюдается рост заболеваемости среди взрослых в возрасте от 25 до 49 лет. В этой группе за 10 лет этот показатель вырос с 14 до 15 случаев на 100 000 человек.

Молодые люди с большей вероятностью осведомлены о связи между ультрафиолетовым излучением и раком кожи, чем старшее поколение, предполагают ученые. Это может означать, что они с большей вероятностью будут соблюдать меры предосторожности на солнце по сравнению с пожилыми людьми, которые выросли, когда меньше знали о вреде загара.

Исследователи говорят, что многие люди также воспользовались бумом дешевых путевок, который начался в 1960-х годах.

Исполнительный директор Cancer Research UK Мишель Митчелл говорит, что выживаемость при раковых заболеваниях, включая меланому, продолжает улучшаться, “демонстрируя существенный прогресс, ставший возможным благодаря исследованиям. Но в первую очередь жизненно важно, чтобы люди старались снизить риск заражения этим заболеванием”, добавляет она.

- Обязательно соблюдайте осторожность на солнце и обратитесь к своему лечащему врачу, если заметите какие-либо необычные изменения на своей коже - будь то новая или меняющаяся родинка, незаживающая рана или участок вашей кожи, который выглядит необычно. Раннее выявление рака может иметь решающее значение, - отметила Мишель Митчелл.

Специалисты советуют проводить время в тени с 11:00 до 15:00 и стараться не сгореть. Также нужно прикрываться подходящей одеждой (включая широкополую шляпу и топ с длинными рукавами) и носить солнцезащитные очки. В жару следует присматривать за детьми и регулярно пользоваться солнцезащитным кремом.