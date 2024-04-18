В Великобритании произошел взрыв на заводе по производству оружия

В Южном Уэльсе на одном из заводов крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems произошел взрыв, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Пожарно-спасательные службы и скорая помощь сообщили, что их вызвали на место инцидента. Позднее медики заявили, что их помощь никому не понадобилась, поскольку от взрыва никто не пострадал.

Предприятие расположено вблизи деревни Гласкоуд в графстве Монмутшир. Местный житель, живущий недалеко от оружейного завода, сказал в интервью валлийскому новостному сайту Argus, что взрыв был такой сильный, что даже земля затряслась.

— Там, где я находился, было не так громко, но вообще это было похоже на землетрясение. Моя машина затряслась, — добавил он.

Представители компании отметили, что «незамедлительно приняли» все меры безопасности, прописанные в соответствующих протоколах, и что все находившиеся на территории сотрудники были учтены и находятся в добром здравии.

BAE Systems также заявила, что уже начала полное расследование причин взрыва, но, исходя из имеющихся на настоящий момент данных, он произошел случайно и никакого преступного умысла за ним не стояло.

— Наша группа реагирования на чрезвычайные ситуации продолжает следить за объектом, — заявили в компании.

Позднее Дэвид Т. С. Дэвис, член Палаты общин от избирательного округа Монмут, в котором расположен завод (также он занимает в правительстве пост министра по делам Уэльса), сказал, что взрыв произошел «в отдаленной части объекта, который был отведен для разборки снарядов».

— Мне сказали, что эта конкретная операция всегда сопряжена с небольшим риском, именно поэтому она проводится с дистанционным управлением в специально отведенной под нее зоне предприятия. Никакого риска для публики не было, — добавил он.

BAE Systems — крупнейшая оборонная компания не только Британии, она является и крупнейшим военным подрядчиком в Европе, производя боеприпасы, ракетные пусковые установки и артиллерийские системы.