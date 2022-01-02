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В Великобритании отменили все боксерские поединки из-за новой волны коронавируса

2 Января 2022 14:28
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В Великобритании отменили все боксерские поединки из-за новой волны коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британский совет по контролю за боксом принял решение отменить все события, запланированные в Великобритании в январе 2022 года из-за карантинных ограничений в связи с новой волной заражений COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Наиболее крупным событием, которое будет перенесено на более поздний срок, стал вечер бокса 29 января в Кардиффе (Уэльс) с главным боем местных средневесов Крис Юбэнк (31-2, 23 КО) и Лиам Уильямс (23-3-1, 18 КО).

Там же должен был состояться поединок за уйму титулов в женском среднем дивизионе между Клариссой Шилдс и Эмой Козин.

Новую дату боев обещают сообщить, как только в стране стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по боксу среди женщин AIBA, который должен был пройти в Стамбуле с 6 по 19 декабря 2021 года, перенесли на следующий год.


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#Спорт   #Великобритания   #Коронавирус в мире   #Бокс   #Боевые искусства  
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