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В Великобритании опять началась забастовка педагогов

16 Марта 2023, 15:51
В Великобритании опять началась забастовка педагогов Кадр из видео

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В Великобритании опять началась забастовка педагогов. Сотни тысяч педагогов продолжают требовать повышения зарплаты и улучшения условий труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 23 тысяч школ прекратили работу, ученики не пошли на занятия. На улицы вышли не только учителя. Среди выступающих с протестами государственные служащие, младший медицинский персонал, преподаватели университетов, машинисты поездов метрополитена. Это выступление трудовых коллективов, подобного которому не было за последние 10 лет.

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Известно, что учителя-члены Национального профсоюза образования и раньше участвовали в таких акциях. Педагоги просили повысить зарплату в соответствии с инфляцией, а также улучшить условия труда. Однако власти к ним не прислушались. По данным Института финансовых исследований, доходы педагогов за последние 12 лет снизились, в среднем, на 11%.

«На мой взгляд, размеры зарплаты не соответствуют труду учителей. За некоторые виды работы нам даже не платят. Например, я в субботу веду занятия спортивного кружка. Но денег за это не получаю», – сказал один из учителей.

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«Мы должны давать детям качественное образование. На целый класс, в котором 30 детей, одного учителя не хватает. Мы делаем все, что можем. Но, не можем полностью удовлетворить потребности учеников», – сказал еще один участник забастовки.

Педагоги говорят о резком снижении уровня жизни. В стране подорожали электричество и газ, выросли процентные ставки ипотечных кредитов, стоимость аренды квартир тоже очень высока. Не выдержав нужды, учителя массово увольняются с работы. Недостаток учителей привел к снижению качества образования.

«Мы требуем от Правительства вложения инвестиций в школы и колледжи, а также в их сотрудников. Наши дети те, кто их учит, достойны лучшей жизни. Наши школы требуют большого финансирования. Правительство должно прислушаться к нам», – сказал генеральный секретарь Национального профсоюза союза образования Кевин Кортни.

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Профсоюз заявляет, что не прекратит акции, пока не будет предложена достойная зарплата. Власти предлагают провести переговоры для решения вопроса о зарплате. Министр образования призвал прекратить забастовку, найти компромисс.

«Вначале мы должны снизить уровень инфляции вдвое. Это очень важный вопрос. Только тогда все люди в стране почувствуют пользу от этого. Если мы просто повысим зарплату, уровень цен еще больше вырастет», – говорит министр образования Великобритании Джиллиан Киган.

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Кроме того, сегодня протестуют более 130 тысяч государственных служащих, младшего медицинского персонала и преподавателей. Вышли на улицы машинисты поездов метро, требуя повышения зарплаты. Уже 24 часа не работает подземный транспорт, пассажиры не могут добраться до места назначения.


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