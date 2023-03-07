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В Великобритании намерены ввести ежегодный лимит на число принимаемых в страну беженцев

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Марта 2023, 19:53
В Великобритании намерены ввести ежегодный лимит на число принимаемых в страну беженцев Фото:aa.com.tr

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Правительство Великобритании предлагает ввести лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев. Об этом во вторник заявила глава МВД Соединенного Королевства Суэлла Браверман, выступая в Палате общин британского парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«[Новый] билль позволит ввести ежегодный предельный уровень, определяемый парламентом, на количество попадающих в страну через безопасные и легальные маршруты беженцев, которых Великобритания может принять», - сказала министр.


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