В Великобритании намерены ввести ежегодный лимит на число принимаемых в страну беженцев

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Правительство Великобритании предлагает ввести лимит на число ежегодно принимаемых в страну беженцев. Об этом во вторник заявила глава МВД Соединенного Королевства Суэлла Браверман, выступая в Палате общин британского парламента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«[Новый] билль позволит ввести ежегодный предельный уровень, определяемый парламентом, на количество попадающих в страну через безопасные и легальные маршруты беженцев, которых Великобритания может принять», - сказала министр.