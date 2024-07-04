В ведущих университетах Казахстана откроют кафедры китайского языка

В ведущих, национальных и государственных университетах Казахстана будут созданы специальные кафедры для преподавания китайского языка. Китайский будут рекомендовать в качестве второго языка, сказал министр образования и наук РК Саясат Нурбек на международном симпозиуме «Сотрудничество в области высшего образования и интеграции производства» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Вчера, в рамках государственного визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в нашу страну, было подписано много контрактов, в том числе министерства двух стран достигли соглашения в области образования и науки. В соответствии с соглашением, будут созданы специальные кафедры для преподавания китайского языка в наших ведущих, национальных и государственных университетах. Бакалаврам, магистрантам и докторантам будем его предлагать в качестве второго языка, — сообщил министр Саясат Нурбек.

Он отметил, что Китай является крупнейшим стратегическим соседом Казахстана.

— Китай является страной-партнером, как в экономике, так и в торговле, поэтому историю, язык, культуру Китая мы должны понимать глубоко. Еще одно соглашение заключается в том, что на базе Сатпаевского университета будет открыт филиал Гонконгского университета. Он предоставляет знания в таких областях, как искусственный интеллект, архитектура, интеллектуальный транспорт и другие. Гонконгский университет является очень быстрорастущим высшим учебным заведением, входящим в топ-100 университетов мира. Филиал университета откроет свои двери в сентябре этого года, — сообщил министр образования и науки Казахстана.

Он добавил, что благодаря поддержке министра образования КНР Хуай Цзиньпэна для Казахстана сделали исключение, и в Астане откроется вторая «Мастерская Лу Бань».

Кроме того, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, на базе которого в прошлом году был открыт филиал Сианьского политехнического университета, расширяет партнерство не только на академические, но и на исследовательские програмы.

— Меняем стандарты программы «Болашак», вводим стипендию Split PhD, чтобы наши студенты-исследователи могли использовать все ресурсы партнерства полноценно. Также подписано очень важное соглашение между консорциумом: Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфулина, Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева и Государственный университет имени Шакарима подписали соглашение с Северо-западным университетом лесного хозяйства по открытию в Казахстане совместной лаборатории. Китай очень продвинулся в сферах сельского и лесного хозяйства, биотехнологии, генетики и селекции. Две недели назад вышел index-insight, который оценивает потенциал научных организаций. Согласно нему, Китайская национальная академия наук впервые вышла на первое место, как научная организация с самым большим потенциалом в мире. Нам есть чему поучиться. Есть большая инициатива Главы государства по посадке в Казахстане 2 млрд деревьев, ей нужно научное сопровождение. Ранее Китайская Народная Республика реализовала тоже очень масштабную программу, только там было 2 трлн деревьев. Северо-западный университет лесного хозяйства был одним из ключевых научных организаций, сопровождающих программу, — объяснил министр Саясат Нурбек.

Также Национальная академия наук подписала соглашение с Шэньчжэньским университетом о создании совместной лаборатории тоже в сфере агротехнологий.