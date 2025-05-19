В Ватикане проходит инаугурационная месса Папы Римского Льва XIV

Перед началом церемонии понтифик объехал на открытом авто площадь Святого Петра, поприветствовав многотысячную толпу верующих: по ожиданиям властей число собравшихся составило около 250 тысяч человек.

Перед церемонией инаугурации Папа Лев XIV поприветствовал верующих, проезжая между секторами на «папомобиле».

Немецкий концерн «Мерседес» создал новый электрический Папамобиль, который построен на базе модели Mercedes-Benz G580 EQ, и адаптирован под особые требования Ватикана.

Фото: ansa.it

Папа Римский пересек всю площадь Святого Петра, встреченный аплодисментами верующих. Несколько раз он даже останавливался ненадолго, чтобы благословить новорожденных младенцев.

Фото: ansa.it

Затем папамобиль въехал на улицу Виа делла Кончилиационе, которая была заполнена тысячами людей вокруг Ватикана. Папа Лео доехал до конца улицы, затем повернул обратно и направился к собору Святого Петра.

Фото: ansa.it

Папа Римский Лев XIV принял символы папской власти: «перстень рыбака» и паллий, шерстяную ленту с вышитыми крестами. Он официально вступил в должность.

За церемонией в качестве гостей наблюдают вице-президент США Джей Д. Вэнс и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В 15.30 времени Рима началась трехсторонняя встреча между Дж.Вэнсом, У.Ляйен и премьер-министром Италии ДжМелони. В Италии сообщают, что встреча будет посвящена отношениям между Европейским союзом и Соединенными Штатами, а также основным вопросам международной повестки дня.

Фото: ansa.it

Что известно о новом Папе Римском — читайте в материале Kazinform.