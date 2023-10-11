В вакцинах против COVID-19 обнаружены лезвия – фейк

Казахстанцы в Telegram пишут о том, что немецкий ученый сделал страшное открытие. Он якобы обнаружил в составе вакцин против COVID-19 лезвия, разрезающие сердце и сосуды, состоящие из гидроксида графена. Портал stopfake.kz проверил, есть ли этому хоть какие-то подтверждения. Об этом передает агентство Kazinform.

Ученый, якобы сделавший это открытие, – Андреас Ноак. О том, что в вакцинах против COVID-19 он обнаружил лезвия, Ноак сообщил в нескольких видео и публичных выступлениях. Однако, кроме как устно, свою находку он никак не задокументировал. Не существует ни официальных протоколов исследования, в которых описывался бы процесс обнаружения постороннего вещества в вакцинах, ни научных работ, доказывающих, что гидроксид графена способен разрезать сердце и сосуды.

При этом Ноак ссылался на дискредитированное и опровергнутое исследование ученого Пабло Кампра, якобы нашедшего в вакцинах оксид графена. На самом деле университет, в котором Кампра, по его же собственным словам, сделал открытие, официально заявил, что никакого отношения к этому не имеет.

Все это уже подрывает доверие к научным изысканиям Ноака. Тем не менее давайте разберемся, что такое гидроксид графена и действительно ли его тайно добавляют в вакцины, чтобы разрезать людей изнутри.

Итак, графен – это аллотропная модификация углерода, представляющая собой решетку толщиной в один атом, с шестиугольными ячейками. Гидроксиды – это группа химических соединений, имеющих в составе своих молекул гидроксильную группу – ОН. В химии гидроксид графена обозначается как GH. В отличие от чистого графена, его гидроксид имеет трехмерную слоистую структуру. О применении этого материала в фармацевтике нет никаких данных. Вместо этого ученые предлагают использовать его для производства систем хранения энергии благодаря его высокой объемной емкости и для производства суперконденсаторов.

Нет никаких данных, доказывающих, что гидроксид графена способен играть роль микроскопических лезвий и разрезать внутренние органы людей или животных.

Если допустить, что вещество все же обладает таким свойством, но его тщательно скрывают, то выходит, что все привитые люди должны страдать от необъяснимых внутренних кровотечений или даже умирать от них. В реальности же, к счастью, это не так. Массовая прививочная кампания против COVID-19 стартовала в декабре 2020 года. С тех пор вакцину получили более 70% населения Земли, это больше, чем 5,5 миллиарда человек. При этом ни один авторитетный научный журнал ни разу не сообщал, что хоть у кого-то из этого огромного количества людей вакцина спровоцировала множественные внутренние кровотечения. Ни о чем подобном не сообщали и СМИ, и даже противники вакцинации не приводили в пример ни одного такого случая.

Это говорит о том, что Андреас Ноак попросту выдумал существование лезвий из гидроксида графена. Во-первых, нет данных, что это вещество вообще может быть использовано в качестве лезвий. Во-вторых, в фармацевтике его не применяют. В-третьих, Ноак никак не доказал свое открытие. В-четвертых, из 5,5 миллиарда привитых людей ни один не продемонстрировал симптомов, характерных механическим повреждениям сердца и сосудов.