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    17:13, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    В Узбекистане задержаны более 40 граждан, присоединившихся к экстремистским группировкам

    Экс-министр юстиции РК задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями
    Фото: из открытых источников

    В Узбекистане задержаны более 40 граждан, присоединившихся к экстремистским группировкам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ГУВД Ташкента, в республике активизированы оперативные мероприятия по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом.

    — Вчера в Ташкенте было проведено 45 обысков в квартирах граждан, присоединившихся к экстремистским радикальным группировкам. Подозреваемые задержаны, — сообщает ведомство.

    Всего за три месяца текущего года по фактам религиозного экстремизма и терроризма возбуждено 50 уголовных дел. Кроме того, за этот период составлено 188 административных протоколов, в отношении 264 человек приняты юридические меры.

    — Уважаемые граждане, избегайте членства в различных радикальных группах через социальные сети и не продвигайте их чуждые идеи. Всегда следите за тем, к каким группам ваши дети присоединяются в социальных сетях, какой контент они смотрят, видео и другие материалы, — призвали правоохранители.

    Ранее сообщалось, что в Ташкенте усилили меры безопасности в местах массового скопления людей.

    Теги:
    Терроризм Экстремизм Узбекистан Борьба с преступностью ОПГ Мировые новости Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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