В Узбекистане задержаны более 40 граждан, присоединившихся к экстремистским группировкам, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным ГУВД Ташкента, в республике активизированы оперативные мероприятия по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом.

— Вчера в Ташкенте было проведено 45 обысков в квартирах граждан, присоединившихся к экстремистским радикальным группировкам. Подозреваемые задержаны, — сообщает ведомство.

Всего за три месяца текущего года по фактам религиозного экстремизма и терроризма возбуждено 50 уголовных дел. Кроме того, за этот период составлено 188 административных протоколов, в отношении 264 человек приняты юридические меры.

— Уважаемые граждане, избегайте членства в различных радикальных группах через социальные сети и не продвигайте их чуждые идеи. Всегда следите за тем, к каким группам ваши дети присоединяются в социальных сетях, какой контент они смотрят, видео и другие материалы, — призвали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте усилили меры безопасности в местах массового скопления людей.