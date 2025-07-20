В Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГИЛ

В ходе оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности совместно с органами внутренних дел, в городе Намангане раскрыта тайная ячейка международной террористической организации «Исламское государство-Вилаят Хорасан»(ИГ, ИГИЛ — запрещенная в Казахстане организация — прим. ред.).

— Проведены обыски в жилых помещениях 16 членов группы, в качестве вещественных доказательств изъяты 37 мобильных устройств связи, 51 экземпляр религиозной литературы без указания издателя, 40 DVD-дисков, 4 флеш-карты, а также ноутбук и планшет, — говорится в сообщении в телеграм-канале.

По данным ведомства, организатором ячейки были созданы виртуальные каналы и группы в мессенджере Telegram, насчитывающие в общей сложности более 120 участников. Там распространялись экстремистские материалы.

Отмечается, что в 2022 году главарь ячейки проходила религиозное обучение в «худжре», организованной в Стамбуле, вследствие чего ее взгляды сильно изменились. Также в СГБ сообщили, что одним из членов ячейки оказался учредитель частного университета в городе Намангане.

— В настоящее время в отношении организатора и трех активных участников группы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям уголовного кодекса, избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных участников группы также проводятся следственные действия, — добавили в СГБ.

Ранее в Турции были арестованы 33 человека, подозреваемых в терроризме.