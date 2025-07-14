В Турции арестованы 33 человека, подозреваемых в терроризме
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о завершении очередной масштабной антитеррористической операции, охватившей 20 провинций страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Усилиями сил жандармерии за две недели были задержаны в целом 50 подозреваемых в связях с террористической организацией «Параллельное государство» (FETÖ), 33 из которых арестованы решением судебных инстанций.
Им предъявлены обвинения в причастности и финансировании террористической организации, а также пропаганде идеологии террористов, в том числе, в соцсетях.
Глава МВД отметил, что в целом с начала текущего года усилиями правоохранительных органов Турции арестованы 910 членов FETÖ, а в отношении более тысячи избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Ранее сообщалось, что процесс разоружения запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК) планируется завершить максимум до сентября.