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    14:25, 14 Июль 2025 | GMT +5

    В Турции арестованы 33 человека, подозреваемых в терроризме

    Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о завершении очередной масштабной антитеррористической операции, охватившей 20 провинций страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    В Турции арестованы 33 человека, подозреваемых в терроризме
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Усилиями сил жандармерии за две недели были задержаны в целом 50 подозреваемых в связях с террористической организацией «Параллельное государство» (FETÖ), 33 из которых арестованы решением судебных инстанций.

    Им предъявлены обвинения в причастности и финансировании террористической организации, а также пропаганде идеологии террористов, в том числе, в соцсетях.

    Глава МВД отметил, что в целом с начала текущего года усилиями правоохранительных органов Турции арестованы 910 членов FETÖ, а в отношении более тысячи избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

    Ранее сообщалось, что процесс разоружения запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК) планируется завершить максимум до сентября.

    Теги:
    Антитеррористическая операция Турция Терроризм Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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