В Турции арестованы 33 человека, подозреваемых в терроризме

Усилиями сил жандармерии за две недели были задержаны в целом 50 подозреваемых в связях с террористической организацией «Параллельное государство» (FETÖ), 33 из которых арестованы решением судебных инстанций.

Им предъявлены обвинения в причастности и финансировании террористической организации, а также пропаганде идеологии террористов, в том числе, в соцсетях.

Глава МВД отметил, что в целом с начала текущего года усилиями правоохранительных органов Турции арестованы 910 членов FETÖ, а в отношении более тысячи избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что процесс разоружения запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК) планируется завершить максимум до сентября.