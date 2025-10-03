В Узбекистане могут запретить авто старше 50 лет

Согласно документу, с 1 января 2026 года планируется запретить использование и повторную регистрацию транспортных средств, с момента выпуска которых прошло полвека и более.

Такие автомобили подлежат снятию с государственного учета — за исключением антикварных машин, которые сохранят особый статус.

Также планируется ввести отдельные госномера для определённых категорий транспорта: грузовиков и спецтехники категорий N3 и O4 с полной массой свыше 44 тонн, а также для саморазгружающихся грузовиков, работающих в карьерах, и антикварных автомобилей.

Кроме того, карьерные самосвалы подлежат обязательной государственной регистрации.