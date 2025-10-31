РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:13, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске вынесен приговор по делу о гибели хоккеиста

    19-летний хоккеист скончался после конфликта, произошедшего 2 августа у спорткомплекса имени Б. Александрова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Усть-Каменогорске вынесен приговор по делу о гибели хоккеиста
    Фото: pixabay

    По данным областного суда, уголовное дело рассматривалось по статье 104 части 1 Уголовного кодекса РК — неосторожное причинение смерти. В фойе спорткомплекса спортсмен и гражданин Л. вступили в конфликт. Запись с камер видеонаблюдения зафиксировала, как Л. сдавил хоккеиста за шею и удерживал его в таком положении некоторое время. После вмешательства очевидцев отпустил. Но потерпевший потерял сознание и скончался до прибытия скорой помощи. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стало прекращение работы сердца из-за повреждения рефлексогенного участка шеи.

    — Суд решил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Однако в соответствии с законом «Об амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции РК», обвиняемый был освобожден от исполнения наказания. Приговор еще не вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе суда.

    Но событие вызывает общественный резонанс. Погибший молодой спортсмен, конфликт на спортивной арене и судебный исход без реального отбывания срока — все это вызывает вопросы о безопасности и ответственности в подобных учреждениях.

    Ранее огласили приговор убившему и ограбившему своего коллегу-врача медбрату в Актюбинской области.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Приговор Усть-Каменогорск Конфликт
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают