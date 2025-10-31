В Усть-Каменогорске вынесен приговор по делу о гибели хоккеиста

По данным областного суда, уголовное дело рассматривалось по статье 104 части 1 Уголовного кодекса РК — неосторожное причинение смерти. В фойе спорткомплекса спортсмен и гражданин Л. вступили в конфликт. Запись с камер видеонаблюдения зафиксировала, как Л. сдавил хоккеиста за шею и удерживал его в таком положении некоторое время. После вмешательства очевидцев отпустил. Но потерпевший потерял сознание и скончался до прибытия скорой помощи. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стало прекращение работы сердца из-за повреждения рефлексогенного участка шеи.

— Суд решил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Однако в соответствии с законом «Об амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции РК», обвиняемый был освобожден от исполнения наказания. Приговор еще не вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе суда.





Но событие вызывает общественный резонанс. Погибший молодой спортсмен, конфликт на спортивной арене и судебный исход без реального отбывания срока — все это вызывает вопросы о безопасности и ответственности в подобных учреждениях.

