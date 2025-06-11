В Усть-Каменогорске трое подростков избили школьницу: возбуждено уголовное дело

Инцидент произошёл днём 9 июня на площадке напротив торгового центра ADK River в центре города.

По предварительным данным, трое подростков в возрасте 13–14 лет напали на сверстницу. Мать пострадавшей девочки отметила, что конфликт начался с насмешек, а затем перерос в агрессивные действия.

«Сначала они начали дразнить её, а потом напали с кулаками, ударили по лицу, голове. Очки разбились, стекло порезало кожу. У дочери сотрясение мозга, ей наложили швы на веко. На лице останется шрам», - отметила женщина.

По информации департамента полиции Восточно-Казахстанской области, личности всех участников инцидента установлены. Они вместе с родителями доставлены в отдел полиции.

«Были изучены записи с камер видеонаблюдения, опрошены свидетели. Возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого участника. Кроме того, ответственность понесут и законные представители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате.

В полиции подчеркнули, что в регионе усилены меры профилактики подростковой агрессии.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске шесть школьниц избили и вымогали деньги у сверстницы.