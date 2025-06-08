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    20:15, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    В Петропавловске шесть школьниц избили и вымогали деньги у сверстницы

    В социальных сетях распространилось видео, на котором несколько несовершеннолетних девочек запугивают и применяют силу к сверстнице, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik.com

    Оказалось, что инцидент произошел еще 31 августа прошлого года.

    Управление образования Северо-Казахстанской области предоставило официальный комментарий по данному инциденту.

    — Видеозапись, содержащая признаки вымогательства и буллинга в отношении несовершеннолетней девочки, была обнаружена социальным педагогом школы при мониторинге социальных сетей. Администрация школы получила информацию об этом 12 мая текущего года и немедленно, в рамках своих полномочий, уведомила правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

    В школе провели внеочередное заседание Совета по профилактике правонарушений среди подростков, в котором также участвовал школьный инспектор. По итогам заседания были собраны материалы в отношении шести несовершеннолетних, причастных к инциденту, и направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сейчас рассматривается вопрос о направлении этих подростков в специальное учебное заведение для детей с девиантным поведением.

    По информации ведомства, в настоящее время уполномоченные правоохранительные органы проводят расследование. С пострадавшей ученицей начал работать педагог-психолог.

    — Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований Управления полиции Петропавловска по статье 194, часть 2, пункты 1 и 2 Уголовного кодекса РК (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкции по этой статье предусматривают ограничение свободы либо лишение свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.

    Ранее Kazinform рассказывал, как меняется система защиты детей в стране.

    Теги:
    Петропавловск СКО Дети Регионы Буллинг
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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