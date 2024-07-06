В Усть-Каменогорске состоялась премьера мюзикла «Mamma Mia!»

В Усть-Каменогорске на сцене «Ертіс Концерт» состоялась премьера мюзикла «Mamma Mia!», что стало ярким событием в культурной жизни города, собрав вместе талантливых артистов и музыкантов, которые сумели воссоздать волшебную атмосферу знаменитого спектакля, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Восточно-Казахстанской области.

Фото: акимат ВКО

Основой мюзикла стали 22 песни легендарной шведской группы ABBA, включая такие бессмертные хиты, как «Dancing Queen», «Money, Money, Money», «Take a Chance on Me», «The Winner Takes It All» и «Mamma Mia». Интересной задумкой стало то, что песни солисты исполняли на английском, а диалоги на казахском языке.

В постановке приняли участие актеры областного драматического театра, а также солисты, музыканты и танцоры областной филармонии.

- Я очень благодарна нашему акиму области Ермеку Кошербаеву за то, что он поддерживает нас и ценит искусство и творчество. Сегодня мы играем долгожданную премьеру мюзикла и рассказывать можно о ней долго, лучше это увидеть своими глазами. Это огромная работа преподавателей, хореографов, руководителей и режиссеров. Спасибо всем, кто вложил свои силы и вклад в этот проект, - сказала солистка областной филармонии Арника Байбусынова.

Фото: акимат ВКО

Также в мюзикле принял участие хор Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных под руководством хормейстера Асель Темировой.

- Для меня этот мюзикл - это история о любви, дружбе и взаимоотношениях. Было очень приятно работать с молодыми артистами. Думаю, что зрители получили удовольствие от нашего выступления, - поделилась своими мыслями хормейстер Асель Темирова.

Отмечается, что коллективы уже имели успешный опыт выступлений в таких постановках, как оперетта «Летучая мышь» и опера «Айсулу», а инструментальную часть традиционно исполнил симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля РК Александра Галсанова.

Напомним, мюзикл «Mamma Mia!» с 1999 года был представлен более чем в 140 городах мира и собрал свыше 27 миллионов зрителей.