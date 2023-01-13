В Усть-Каменогорске сосед спас троих детей при пожаре в доме

13 Января 2023, 09:38

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В городе Усть-Каменогорске по улице Профсоюзная произошел пожар. До прибытия сотрудников Кайрат Шерепанов помог выбраться из задымленного дома троим детям 2017, 2018, 2020 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Мать детей успела самостоятельно покинуть горящий дом.

Прибывшими пожарными подразделениями оперативно ликвидирован огонь на площади 30 кв.м.Огнеборцам удалось предотвратить распространение пламени.

Предварительной причиной пожара специалисты ДЧС ВКО рассматривают версию-несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего в тушении было задействовано 4 единицы техники и 16 огнеборцев.

Кайрат Шерепанов работает слесарем в «Оскемен-Водоканале».Его своевременная помощь помогла в эксренную минуту.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности при топке печей в стужу:

- Лучше протопить печь несколько раз за день, чем один раз в сутки – но докрасна

- Перед дверцей печи обязательно наличие предтопочного металлического листа

- Не растапливайте печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями. Их использование может спровоцировать вспышку паров и выброс пламени.

- Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений.

- Топку печи нужно прекращать не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.

- Ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям, сушить и складировать на печах топливо, одежду и другие горючие материалы и вещества.

- Для того, чтобы без проблем греться зимой, печь должна быть, прежде всего, правильно сложена. Проследите за тем, чтобы были исправны дверцы топки и поддувала, а сама печь не имела трещин. В месте прохода дымохода через сгораемое перекрытие следует выполнить утолщение по периметру дымохода кирпичной кладкой. Запрещается монтировать печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений. В данном случае здесь предусматривается отступка. Дымоход в пределах чердачного помещения необходимо выполнить из красного глиняного кирпича, оштукатурить и побелить.

При пожаре сообщать по номеру 101 или 112.

Фото: ДЧС ВКО