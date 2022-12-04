В Усть-Каменогорске произошел пожар в двухэтажном здании кафе

4 Декабря 2022, 17:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Усть-Каменогорске произошел пожар в двухэтажном здании кафе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЧС в Instagram.

Огонь вспыхнул в 14 часов 5 минут в здании кафе, расположенном по улице Чехова. При проведении разведки было установлено, что горит деревянное перекрытие между первым и вторым этажом. В тушении пожара принимали участие 6 единиц техники и 25 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.