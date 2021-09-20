В Усть-Каменогорске произошел пожар в банном комплексе

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске по улице Утепова произошел пожар в банном комплексе. В ликвидации пожара были задействованы 13 человек службы пожаротушения, 3 автоцистерны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

«В одноэтажном строении бани, пристроенному к двухэтажному банному комплексу, горели деревянные конструкции парной на площади 30 кв.метров. Причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи бани, а именно из-за несоблюдения противопожарных норм при разделке и отступке дымохода печи от деревянных конструкций потолочного перекрытия», - сообщает ДЧС ВКО в Instagram .

Управление по чрезвычайным ситуациям г. Усть-Каменогорска напоминает:

При эксплуатации печного отопления не допускается:

- размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- противопожарная разделка (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) должна быть не менее 500 мм до незащищенных конструкций и не менее 380 мм до защищенных.

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии от зданий и построек.

При возникновении пожара сообщите по телефонам 101 и 112.