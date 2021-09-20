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    20:10, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Усть-Каменогорске произошел пожар в банном комплексе

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске по улице Утепова произошел пожар в банном комплексе. В ликвидации пожара были задействованы 13 человек службы пожаротушения, 3 автоцистерны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

    «В одноэтажном строении бани, пристроенному к двухэтажному банному комплексу, горели деревянные конструкции парной на площади 30 кв.метров. Причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи бани, а именно из-за несоблюдения противопожарных норм при разделке и отступке дымохода печи от деревянных конструкций потолочного перекрытия», - сообщает ДЧС ВКО в Instagram .

    Управление по чрезвычайным ситуациям г. Усть-Каменогорска напоминает:

    При эксплуатации печного отопления не допускается:

    - размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

    - применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

    - противопожарная разделка (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) должна быть не менее 500 мм до незащищенных конструкций и не менее 380 мм до защищенных.

    - зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии от зданий и построек.

    При возникновении пожара сообщите по телефонам 101 и 112.


    Теги:
    Пожар Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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