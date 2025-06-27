В Усть-Каменогорске из-за велогонки образовались пробки на дорогах

Из-за перекрытий на ключевых проспектах — Сатпаева, Есенберлина и Аль-Фараби — движение здесь с начала недели сильно затруднено.

Проспект Сатпаева, оставшийся практически единственным прямым маршрутом с левого берега Иртыша в центр города, сейчас — в зоне высокой плотности движения. Здесь скапливаются многокилометровые пробки: в сторону микрорайона Комбината шёлковых тканей (КШТ) — от Иртышского моста, в обратном направлении — от железнодорожного переезда. На одном из главных перекрёстков, где сходятся четыре крупных проспекта, движение регулируют вручную несколько инспекторов. Из восьми полос на Сатпаева в работе остаются только четыре: две туда, две обратно.



Общественный транспорт тоже оказался в затруднении. Автобусы вынуждены объезжать заграждения, нарушая график движения. Местные жители жалуются, что водители проезжают мимо остановок или не открывают двери, опасаясь застрять в потоке. Особенно тяжело маломобильным пассажирам.



Пешеходам, пытающимся добраться до центра города пешком, тоже приходится нелегко. В районе развязки на Сатпаева тротуары перекрыты в связи со строительством, переход на другую сторону — невозможен. Светофоры продолжают работать, но их сигналы не совпадают с указаниями регулировщиков, что создаёт путаницу и опасные ситуации на дороге.

— Я работаю в центре, выезжаю с Левобережья в 7:30, приезжаю только к девяти. Каждый день — как квест, ни проехать, ни пройти. А у нас тут и офисы, и детсады, и торговые центры. Как такое вообще возможно, что перекрыли главные улицы? — возмущена местная жительница Наталья Смирнова.

В соцсетях набирают обороты дискуссии. Люди недоумевают: почему для столь масштабного мероприятия выбрали густонаселённый и ежедневно загруженный район? У многих нет возможности изменить маршрут, ведь альтернативных путей объезда практически нет.

При этом сами соревнования — республиканского уровня. В течение недели в Усть-Каменогорске проходят национальный чемпионат среди мужчин и женщин, молодежные спортивные игры, паралимпийская спартакиада и чемпионат среди ветеранов. Старт — от Легкоатлетического центра им. Ольги Рыпаковой. Велогонка завершится 29 июня.



График перекрытий:



27 июня — с 09:00 до 15:00,



28 июня — с 06:30 до 13:30,



29 июня — с 06:30 до 16:00.



В эти дни, по информации дорожной полиции, движение автотранспорта будет ограничено поэтапно. Однако на практике обстановка в районе проспекта Сатпаева остаётся напряжённой практически весь день.

— Мы не против спорта, но почему никто не подумал о людях? Можно было бы проводить состязания за городом, на недавно отремонтированных республиканских трассах, перекрыв одну полосу. Зачем создавать такие пробки в городе? — задаются вопросом водители и пешеходы.

Остаётся надеяться, что при планировании будущих мероприятий организаторы учтут не только спортивную составляющую, но и логистику города. Пока же Левобережье живёт в условиях частичного коллапса — с терпением, пробками и временными маршрутами.



Ранее сообщалось, когда в Алматы запустят центр, который поможет избавиться от пробок.



