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    10:22, 30 Май 2025 | GMT +5

    Когда в Алматы запустят центр, который поможет избавиться от пробок

    Новый центр будет работать с целью снижения пробок в городе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дороги
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Ранее бывший аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что теперь за управление дорожным трафиком ответственность будет нести акимат, а ответственность за безопасность остается за полицией. Он отметил, что в мегаполисе появится Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

    В этой связи агентство Kazinform направило запрос в управление городской мобильности, чтобы выяснить, когда откроется данный центр.

    Согласно ответу ведомства, запуск масштабного проекта — Центра организации дорожного движения города Алматы — запланирован на 2026–2027 годы.

    — Проект предусматривает создание конкретного центра, который будет принимать решения в сфере организации дорожного движения. Конкретные меры, направленные на борьбу с пробками, будут разрабатываться и предлагаться в ходе развития данного центра, — говорися в ответе.

    Кроме того, управление городской мобильности Алматы заявило, что в соответствии с законодательством страны полномочия полиции не могут быть переданы другим лицам, а Центр организации дорожного движения будет выполнять лишь отдельные функции.

    — В штат ЦОДД Алматы войдут инженеры по транспорту, специалисты по планированию и моделированию транспортных потоков, специалисты по работе с интеллектуальными транспортными системами, специалисты по общественному транспорту, инженеры по сопровождению информационных систем, специалисты в области IT и программирования, а также другие специалисты, необходимые для работы высокотехнологичной компании, — отметили в акимате.

    Напомним, новый аким Алматы Дархан Сатыбалды поделился своими планами. Среди приоритетных направлений он отметил развитие транспортной системы и улучшение экологической ситуации в городе.

    Теги:
    Инфраструктура Регионы Пробки Водители Алматы Авто
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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