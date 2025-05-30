Когда в Алматы запустят центр, который поможет избавиться от пробок

Ранее бывший аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что теперь за управление дорожным трафиком ответственность будет нести акимат, а ответственность за безопасность остается за полицией. Он отметил, что в мегаполисе появится Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В этой связи агентство Kazinform направило запрос в управление городской мобильности, чтобы выяснить, когда откроется данный центр.

Согласно ответу ведомства, запуск масштабного проекта — Центра организации дорожного движения города Алматы — запланирован на 2026–2027 годы.

— Проект предусматривает создание конкретного центра, который будет принимать решения в сфере организации дорожного движения. Конкретные меры, направленные на борьбу с пробками, будут разрабатываться и предлагаться в ходе развития данного центра, — говорися в ответе.

Кроме того, управление городской мобильности Алматы заявило, что в соответствии с законодательством страны полномочия полиции не могут быть переданы другим лицам, а Центр организации дорожного движения будет выполнять лишь отдельные функции.

— В штат ЦОДД Алматы войдут инженеры по транспорту, специалисты по планированию и моделированию транспортных потоков, специалисты по работе с интеллектуальными транспортными системами, специалисты по общественному транспорту, инженеры по сопровождению информационных систем, специалисты в области IT и программирования, а также другие специалисты, необходимые для работы высокотехнологичной компании, — отметили в акимате.

Напомним, новый аким Алматы Дархан Сатыбалды поделился своими планами. Среди приоритетных направлений он отметил развитие транспортной системы и улучшение экологической ситуации в городе.