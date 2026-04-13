    19:41, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске из-за аварийного отключения без света остались почти 5 тысяч абонентов

    Аварийное отключение электроэнергии произошло в Усть-Каменогорске. Без света остались около 4800 абонентов в районе КШТ и поселка Куленовка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Перебои начались ориентировочно после 16:00, в настоящее время ведется перезапитка потребителей.

    По данным энергетиков, отключение затронуло сразу несколько участков левобережья, в том числе 19-й микрорайон, микрорайон Нурлыжол и улицу Молдагуловой. Для выяснения причин на место направлена оперативно-выездная бригада.

    — 12 апреля в ряде районов на левом берегу города произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались порядка 4800 абонентов. В настоящее время ведутся работы по перезапитке потребителей, оперативно-выездная бригада Левобережного РЭС работает на месте для установления причин и восстановления электроснабжения, — сообщили в пресс-службе АО «ОЭСК».

    Стоит отметить, что это уже второй случай за последние сутки. Накануне в 19-м микрорайоне без электроэнергии оставались около 2300 абонентов. Тогда причиной стало повреждение кабельной линии, находящейся на балансе тепловых сетей. Отключение продолжалось более трех часов.

    В компании подчеркивают, что предпринимаются все меры для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. Окончательные причины текущего отключения станут известны после завершения обследования.

    Ранее мы рассказывали про изношенные энергосети и почему восток страны остается уязвимым при каждой непогоде.

    Руслан Мухамедьяров
