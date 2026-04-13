В Усть-Каменогорске из-за аварийного отключения без света остались почти 5 тысяч абонентов

Перебои начались ориентировочно после 16:00, в настоящее время ведется перезапитка потребителей.

По данным энергетиков, отключение затронуло сразу несколько участков левобережья, в том числе 19-й микрорайон, микрорайон Нурлыжол и улицу Молдагуловой. Для выяснения причин на место направлена оперативно-выездная бригада.

— 12 апреля в ряде районов на левом берегу города произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались порядка 4800 абонентов. В настоящее время ведутся работы по перезапитке потребителей, оперативно-выездная бригада Левобережного РЭС работает на месте для установления причин и восстановления электроснабжения, — сообщили в пресс-службе АО «ОЭСК».

Стоит отметить, что это уже второй случай за последние сутки. Накануне в 19-м микрорайоне без электроэнергии оставались около 2300 абонентов. Тогда причиной стало повреждение кабельной линии, находящейся на балансе тепловых сетей. Отключение продолжалось более трех часов.

В компании подчеркивают, что предпринимаются все меры для скорейшего восстановления подачи электроэнергии. Окончательные причины текущего отключения станут известны после завершения обследования.

