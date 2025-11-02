В Уральске уволили воспитателя детсада после жалобы

По ее словам, администратор при других сотрудниках кричал на ребенка и бросил его на кровать, затем выдернул и швырнул на пол. После этого отвела ребенка в подвал, где нет камер. На видеозаписи слышно, как ребенок плачет и говорит, что ему больно. Когда его вернули обратно, никто из воспитателей не попытался успокоить плачущего малыша.

— Это видео запись одного дня. Когда мы попросили показать видеозаписи за другие дни, сотрудники сказали, что их нет. Хотя на самом деле записи должны храниться 30–40 дней. Теперь ясно, почему ребенок весь сентябрь боялся идти в садик, он действительно подвергался насилию. Мы требуем привлечь всех виновных к уголовной и административной ответственности, — рассказала Р. Ералиева.

По ее словам, после этого ребёнок заболел, у него нарушено психоэмоциональное состояние. В медицинской справке указано наличие подкожных кровоподтеков на правом локте и левом бедре. Родители платят за посещение частного детского сада «Montekids» по 120 тысяч тенге в месяц.

Как сообщили в отделе образования города Уральска, по жалобе родителей в детском саду Montekids, расположенном по адресу ул. И. Есенберлина, 10/1, проведена внутренняя проверка и просмотрены видеозаписи.

— Подтвержден факт недопустимого обращения администратора детского сада с ребенком. Все видеоматериалы и документы переданы в следственные органы. В настоящее время администратор отстранен от должности, воспитатель уволен. 28 октября 2025 года по официальному обращению родителей малышей проведено собрание, по итогам которого родителям предоставлен доступ к системе онлайн-наблюдения. Для всестороннего изучения ситуации при отделе образования Уральска создана специальная комиссия, которая проводит дополнительную проверку, — говорится в официальном ответе.

Уполномоченный по правам ребенка по Западно-Казахстанской области Шаттык Утебалиева заявила, что ситуация находится под контролем.