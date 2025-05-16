В Уральске спустили на воду новый сторожевой корабль «Семей»

Это 36-е судно, построенное с 1993 года на базе АО Уральский завод «Зенит», входящего в состав АО Национальная компания «Казахстан инжиниринг»

Судно будет направлено по реке Жайык в Каспийское море, где оно встанет на службу охраны и защиты государственной границы. Корабль предназначен для оперативного пресечения угроз незаконного судоходства, контрабанды, нелегального рыболовства, попыток незаконного пересечения границы и других правонарушений.

Фото: акимат ЗКО

Особую символичность событию придает тот факт, что 2025 год в Казахстане объявлен Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Годом рабочих профессий. Спуск на воду нового корабля — это наглядный результат труда инженеров, проектировщиков, судостроителей и рабочих, чьи знания и мастерство являются основой оборонного потенциала страны. Этот проект стал не только вкладом в безопасность, но и ярким примером признания роли рабочих профессий в развитии государства.

Фото: акимат ЗКО

«Семей» стал очередным результатом многолетнего труда отечественных специалистов. Уральский завод «Зенит», основанный в 1941 году, является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. С момента обретения независимости он стабильно выполняет государственные оборонные заказы, производя высокотехнологичные катера и корабли специального назначения, такие как «Сұңқар», «Бүркіт», «Барыс» и другие.

— Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам, принимавшим участие в проектировании, строительстве и оснащении судна. Благодаря вашему профессионализму, самоотверженному труду и высокой ответственности сегодня мы спускаем на воду еще один корабль, который будет служить на благо нашей страны, — отметил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

АО Уральский завод «Зенит» продолжает вносить значимый вклад в обеспечение национальной безопасности Казахстана, укрепляя обороноспособность государства и поддерживая развитие отечественного судостроения.