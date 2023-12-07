В Уральске 24 застройщика незаконно привлекали деньги дольщиков

Прокуратурой города Уральска в ходе анализа деятельности частных застройщиков установлены 24 застройщика, привлекавшие деньги дольщиков без заключения договоров с единым оператором что является незаконным, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Западно-Казахстанской области.

По мерам прокурорского надзора к административной ответственности привлечены 10 юридических лиц с взысканием штрафа на общую сумму более 5 млн тенге, среди них – ТОО «Строй Техно Групп», ТОО «СВС Батыс», ТОО «АТМ Group Kazakhstan», ТОО «БизнесПлан», ТОО «СапарСтройАзия», ТОО «КМТ-СитиСтрой», ТОО «Alim Construction LTD», ТОО «АТЖ2».

Напомним, 10 октября 2016 года введен в действие закон «О долевом участии в жилищном строительстве».

Согласно закону запрещается привлечение денег физических и юридических лиц для строительства жилых домов в нарушение требований, установленных законом. Сделка по привлечению денег физических и юридических лиц для строительства, совершенная в нарушение требований закона, признается недействительной.

Для участия в долевом строительстве способом получения гарантии необходимо заключить договор с Единым оператором (АО «Казахстанская жилищная компания»). В таких случаях АО «Казахстанская жилищная компания» финансирует завершение строительства жилья, и дольщик гарантированно получает свою квартиру.

Работа в данном направлении продолжается.