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    13:08, 29 Март 2021 | GMT +6

    В Управлении сельского хозяйства Карагандинской области - новый руководитель

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководителем управления сельского хозяйства Карагандинской области назначен Аскар Санаубаров. Об этом на аппаратном онлайн-совещании сообщил аким региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аскар Санаубаров имеет два высших образования. В 2000 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «Финансы и кредит», в 2016-м - Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина по специальности «Агрономия».

    Трудовой путь начал в 1997 году. Занимал разные должности в отделе казначейства посёлка Ботакара. Возглавлял отдел предпринимательства Бухар-Жырауского района.

    В 2011 году был переведён в Абайский район. Работал в должности начальника отдела сельского хозяйства и ветеринарии, затем руководил отделом сельского хозяйства.

    С 2019-го по настоящее время был заместителем руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области.


    Теги:
    Сельское хозяйство Назначения Акимат Карагандинская область
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