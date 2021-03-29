В Управлении сельского хозяйства Карагандинской области - новый руководитель

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководителем управления сельского хозяйства Карагандинской области назначен Аскар Санаубаров. Об этом на аппаратном онлайн-совещании сообщил аким региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аскар Санаубаров имеет два высших образования. В 2000 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «Финансы и кредит», в 2016-м - Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина по специальности «Агрономия».

Трудовой путь начал в 1997 году. Занимал разные должности в отделе казначейства посёлка Ботакара. Возглавлял отдел предпринимательства Бухар-Жырауского района.

В 2011 году был переведён в Абайский район. Работал в должности начальника отдела сельского хозяйства и ветеринарии, затем руководил отделом сельского хозяйства.

С 2019-го по настоящее время был заместителем руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области.