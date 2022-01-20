В удаленных районах Алматы установят 200 комплексов «Сергек»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году будет дополнительно подключено 3,5 тысяч камер в местах массового скопления и еще 200 комплексов «Сергек» в удаленных районах города. Об этом сообщил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Градоначальник на встрече с активом города отметил, что недавние события показали правильность работы за последние два года по увеличению зоны покрытия видеонаблюдением для безопасности населения.

В 2021 году запущена система видеомониторинга в местах массового скопления на более 1000 камер, 2258 камер (766 АПК) Сергек для безопасности на дорогах, дополнительно выведены в Центр оперативного управления полиции еще 2620 камер со школ и более 4 тысяч камер во дворах.

За два года количество камер, подключенных к ЦОУ департамента полиции выросло более, чем в четыре раза (с 2,5 тысяч камер в 2019 году до более 11 тысяч). В этом году будет дополнительно подключено 3,5 тысяч камер в Алатауском, Наурызбайском, Турксибском, Жетысуйском и Медеуском районах в местах массового скопления и еще установлено до 200 комплексов «Сергек» в удаленных районах города. Один комплекс охватывает четыре видеокамеры.

«Последние события показали, что бандиты, террористы в первую очередь ломали наши камеры. В итоге уличные камеры после этих событий сократилось до 43%, но силами наших специалистов мы быстро устранили. Остались определенное количество камер, по которым мы сейчас ожидаем поступление нового оборудования. В середине февраля все камеры, которые работали на наших улицах будут задействованы и подключены к ЦОУ ДП», - отметил аким.