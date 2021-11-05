В убийстве своего дяди подозревается житель Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Молодой человек подозревается в убийстве своего дяди в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В Келесском районе сельчанин позвонил местному участковому и сообщил, что при неизвестных обстоятельствах пропал его одинокий сосед.

Сразу же на вызов выехал участковый инспектор капитан Берик Айдосов. На месте полицейский обнаружил следы крови, ведущие к колодцу во дворе дома. Как оказалось, на глубине двух метров лежал неподвижно мужчина. Сельчанин в нем опознал своего соседа.

Полицейский о находке сообщил на пульт 102 дежурной части. За считанные минуты прибыла следственно-оперативная группа из райотдела. При осмотре трупа криминалисты обнаружили множественные ссадины и гематомы.

Факт зарегистрировали в ЕРДР Келесского РОП по ст.99 УК РК «Убийство».

Полицейские изучили круг знакомых, образ жизни погибшего, опросили родственников, друзей и соседей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения оперативников попал племянник потерпевшего. Его полицейские задержали на одной из улиц районного центра.

Как выяснилось, молодой человек пришел домой к своему родственнику. Между мужчинами вспыхнула ссора. В результате племянник избил до смерти своего дядю. Для сокрытия тяжкого преступления выбросил труп в сухой колодец и скрылся.

Подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.