Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В Тюлькубасском районе Туркестанской области волонтеры раздали более 62 тысяч масок

2 Апреля 2020, 15:48
В Тюлькубасском районе Туркестанской области волонтеры раздали более 62 тысяч масок

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области сшили и бесплатно раздали жителям более 62 тысяч медицинских масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Цель мероприятия, инициированного районным акиматом, - устранить дефицит масок. Для этого акимат привлек волонтеров, обеспечив их необходимым оборудованием и сырьём.

Стоит отметить, сшитые маски были бесплатно розданы жителям сел, учащимся и работникам учебных заведений. Таким образом благодаря активной поддержке волонтеров в районе снижается дефицит медицинских масок.

photo

photo

photo

photo


Туркестанская область   Благотворительность   Акимат   Здравоохранение   Безопасность   Волонтёрство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге