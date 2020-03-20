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В Тюлькубасском районе малообеспеченным жителям бесплатно раздадут медицинские маски
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области в 10 школах открылись мини-цеха по пошиву медицинских масок. На помощь учителям и техническому персоналу школ района пришли местные жители и волонтеры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
С работой одной из таких мастерских в ходе визита в район ознакомился аким области Умирзак Шукеев.
Для пошива защитных средств, которые можно использовать неоднократно, в этих цехах установили 200 швейных машин. Директор средней школы им. А.Аскарова Шакир Айнакулов отметил, что учителя сами изъявили желание шить средства медицинской защиты. В целом, в стенах мастерских за один день шьют около 10 тысяч масок.
Кроме того, руководство Тюлькубасского района к этой акции привлекает также и спонсоров. Для местных малообеспеченных семей средства защиты предусмотрены бесплатно. Сырье для пошива масок закупают в местных торговых точках. Качество продукции и ее соответствие контролируют специалисты.
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