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В Тюлькубасском районе малообеспеченным жителям бесплатно раздадут медицинские маски

20 Марта 2020 22:46
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В Тюлькубасском районе малообеспеченным жителям бесплатно раздадут медицинские маски

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Тюлькубасском районе Туркестанской области в 10 школах открылись мини-цеха по пошиву медицинских масок. На помощь учителям и техническому персоналу школ района пришли местные жители и волонтеры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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С работой одной из таких мастерских в ходе визита в район ознакомился аким области Умирзак Шукеев.

Для пошива защитных средств, которые можно использовать неоднократно, в этих цехах установили 200 швейных машин. Директор средней школы им. А.Аскарова Шакир Айнакулов отметил, что учителя сами изъявили желание шить средства медицинской защиты. В целом, в стенах мастерских за один день шьют около 10 тысяч масок.

Кроме того, руководство Тюлькубасского района к этой акции привлекает также и спонсоров. Для местных малообеспеченных семей средства защиты предусмотрены бесплатно. Сырье для пошива масок закупают в местных торговых точках. Качество продукции и ее соответствие контролируют специалисты.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Общество, Коронавирус,
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