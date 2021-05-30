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    20:54, 29 Май 2021 | GMT +6

    В Тюлькубасе реконструируют водоворот в трех населенных пунктах

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В селе Азаттык Тюлькубасского района возобновились работы по реконструкции 55 км водопроводных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональная службу коммуникаций Туркестанской области.

    Завершены 7 км работ по прокладке водопровода в населенный пункт с населением более четырех тысяч человек.

    Начатые месяц назад строительные работы в селе Шакпак-баба завершены на 40%. То есть из 28 км водопровода отремонтировано более 12 км. Кроме того, в этом году планируется полностью обновить водопровод на 3,5 км улиц села Балыкты, которые не решаются уже много лет.

    На улицах Рахимова, где полностью не подведен водопровод, также будет подведен водопровод и дополнительно установлены 2 одинаковые водонапорные башни.

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