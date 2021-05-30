В Тюлькубасе реконструируют водоворот в трех населенных пунктах

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В селе Азаттык Тюлькубасского района возобновились работы по реконструкции 55 км водопроводных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональная службу коммуникаций Туркестанской области.

Завершены 7 км работ по прокладке водопровода в населенный пункт с населением более четырех тысяч человек.

Начатые месяц назад строительные работы в селе Шакпак-баба завершены на 40%. То есть из 28 км водопровода отремонтировано более 12 км. Кроме того, в этом году планируется полностью обновить водопровод на 3,5 км улиц села Балыкты, которые не решаются уже много лет.

На улицах Рахимова, где полностью не подведен водопровод, также будет подведен водопровод и дополнительно установлены 2 одинаковые водонапорные башни.