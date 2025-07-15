В Турции задержали почти 400 сторонников запрещенной организации FETO

Как сообщил телеканал NTV, операции проведены одновременно в 60 провинциях республики. Действия правоохранителей координировала прокуратура города Измир.

По данным телеканала, в рамках операции, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции и Управлением безопасности Стамбула в девяти провинциях страны задержаны 26 человек по подозрению в причастности к финансовым структурам, контролируемым FETO. В магазинах торговой сети, контролируемой запрещенной организацией, назначен внешний управляющий.

В результате двухдневного противостояния 15–16 июля 2016 года, когда группа заговорщиков из числа военных и гражданских предприняла попытку переворота, погибли более 250 человек, 2,2 тыс. получили ранения. Власти Турции неоднократно заявляли, что будут преследовать сторонников FETO до тех пор, пока последний из них не будет привлечен к ответственности.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о завершении очередной масштабной антитеррористической операции, охватившей 20 провинций страны.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.