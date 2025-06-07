В Турции праздник жертвоприношений не обошелся без жертв среди людей

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в социальной сети X.

По информации министра, наибольшее число обратившихся за медицинской помощью зафиксировано в Анкаре – 1049 человек. В Стамбуле травмы получили 753 человека, в Конье – 655.

Глава Минздрава Турции подчеркнул необходимость проведения забоя жертвенных животных исключительно специалистами, чтобы избежать подобных случаев и обеспечить безопасность населения.

Ранее стало известно, как проходит Курбан Айт в Казахстане.