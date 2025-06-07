10:59, 07 Июнь 2025 | GMT +5
В Турции праздник жертвоприношений не обошелся без жертв среди людей
В первый день празднования Курбан-байрама в Турции медицинскую помощь получили свыше 14 тысяч человек, пострадавших при закалывании жертвенных животных, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в социальной сети X.
По информации министра, наибольшее число обратившихся за медицинской помощью зафиксировано в Анкаре – 1049 человек. В Стамбуле травмы получили 753 человека, в Конье – 655.
Глава Минздрава Турции подчеркнул необходимость проведения забоя жертвенных животных исключительно специалистами, чтобы избежать подобных случаев и обеспечить безопасность населения.
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