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    10:59, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    В Турции праздник жертвоприношений не обошелся без жертв среди людей

    В первый день празднования Курбан-байрама в Турции медицинскую помощь получили свыше 14 тысяч человек, пострадавших при закалывании жертвенных животных, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Стамбул
    Фото: Freepik

    Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в социальной сети X.

    По информации министра, наибольшее число обратившихся за медицинской помощью зафиксировано в Анкаре – 1049 человек. В Стамбуле травмы получили 753 человека, в Конье – 655.

    Глава Минздрава Турции подчеркнул необходимость проведения забоя жертвенных животных исключительно специалистами, чтобы избежать подобных случаев и обеспечить безопасность населения.

    Ранее стало известно, как проходит Курбан Айт в Казахстане.     

    Теги:
    Курбан айт Турция Жертвоприношение
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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