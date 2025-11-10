В Турции почтили память Ататюрка

Как известно, в этот момент — час и минута смерти Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя и первого президента Турецкой Республики — по всей стране звучат сигналы и сирены. Машины останавливаются посреди улиц, прохожие замолкают, все встают по стойке «смирно» немного склонив голову. В эти мгновения Турция превращается в единое сердце, бьющееся в ритме памяти и благодарности.

Сцена, повторяющаяся из года в год, поражает своей глубиной и искренностью: на мостах, площадях и в офисах, в аэропортах, в магазинах и на рынках — все замирают, отдавая дань человеку, который превратил страну из руин Османской империи в современное светское государство.

Молчание длится всего одну минуту, но в ней — целая история Турции. Это история нации, которая не забыла, кому обязана своим новым дыханием, свободой и самоуважением. После сирен звучит гимн, и жизнь продолжается — как символ преемственности, верности и благодарной памяти.

В Турции 10 ноября — не просто дата. Это мгновение, когда время действительно останавливается, ведь «нации живут, пока помнят тех, кто их создал».

С каждым годом поколение за поколением продолжает этот обряд, доказывая, что идеи великого реформатора не принадлежат прошлому — они живут в настоящем и ведут страну в будущее.

Ежегодно 10 ноября Турция отмечает День памяти Ататюрка — день, когда в 1938 году умер основатель современной Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

При этом 19 мая в стране также отмечается важная государственная дата — День памяти Ататюрка, молодежи и спорта. Праздник приурочен к годовщине Национально-освободительной борьбы, которая началась 106 лет назад, в 1919 году.