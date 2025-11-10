РУ
    10 Ноябрь 2025

    В Турции почтили память Ататюрка

    Каждое утро 10 ноября, ровно в 09:05, вся Турция замирает, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Турция чтит память Ататюрка
    Фото: Anadolu ajansı

    Как известно, в этот момент — час и минута смерти Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя и первого президента Турецкой Республики — по всей стране звучат сигналы и сирены. Машины останавливаются посреди улиц, прохожие замолкают, все встают по стойке «смирно» немного склонив голову. В эти мгновения Турция превращается в единое сердце, бьющееся в ритме памяти и благодарности.

    Сцена, повторяющаяся из года в год, поражает своей глубиной и искренностью: на мостах, площадях и в офисах, в аэропортах, в магазинах и на рынках — все замирают, отдавая дань человеку, который превратил страну из руин Османской империи в современное светское государство.

    Молчание длится всего одну минуту, но в ней — целая история Турции. Это история нации, которая не забыла, кому обязана своим новым дыханием, свободой и самоуважением. После сирен звучит гимн, и жизнь продолжается — как символ преемственности, верности и благодарной памяти.

    В Турции 10 ноября — не просто дата. Это мгновение, когда время действительно останавливается, ведь «нации живут, пока помнят тех, кто их создал».

    С каждым годом поколение за поколением продолжает этот обряд, доказывая, что идеи великого реформатора не принадлежат прошлому — они живут в настоящем и ведут страну в будущее.

    Ежегодно 10 ноября Турция отмечает День памяти Ататюрка — день, когда в 1938 году умер основатель современной Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

    При этом 19 мая в стране также отмечается важная государственная дата — День памяти Ататюрка, молодежи и спорта. Праздник приурочен к годовщине Национально-освободительной борьбы, которая началась 106 лет назад, в 1919 году.

