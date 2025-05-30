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    21:29, 29 Май 2025 | GMT +5

    В Турции готовят амнистию: до 50 тысяч заключенных выйдут на свободу

    В Турции готовится масштабная реформа в сфере исполнения наказаний, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма колония
    Фото: pixabay.com

    Министерство юстиции Турции совместно с правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР) разработали новый пакет законодательных изменений, который может освободить от 45 до 50 тысяч заключенных. Проект будет внесен на рассмотрение в Парламент уже на этой неделе, а его принятие планируется до праздника Рамазан-байрам.

    На сегодняшний день в турецких тюрьмах содержится более 410 тыс. человек. Согласно новому закону, осужденные смогут выйти на свободу по условно-досрочному освобождению, если до окончания их срока осталось не более трех лет. Оставшийся срок они будут отбывать под контролем за пределами тюрем.

    Власти подчеркивают, что освобождение не будет автоматическим — каждое дело рассмотрит специальная наблюдательная комиссия. Люди с психическими отклонениями или склонностью к насилию освобождены не будут.

    — Мы не можем подвергать риску общественную безопасность. Освобождение должно быть справедливым и продуманным, — заявили представители ПСР.

    Также обсуждается возможность смягчения условий для рецидивистов. Сейчас они полностью отбывают срок, даже если их преступление считается «простым». В партии считают такую практику несправедливой и видят в ней препятствие для исправления осужденных.

    Отдельным пунктом в реформе станет ужесточение подхода к «мелким» правонарушениям. Если раньше приговоры до двух лет часто не предполагали реального заключения, теперь даже по таким делам предусматривается обязательное пребывание в тюрьме сроком от 5 до 7 дней.

    Также Конституционный суд Турции отменил норму, по которой человек мог быть осужден за действия «в интересах террористической организации» без фактического членства в ней, признав ее слишком расплывчатой. Новая формулировка пока не предложена.

    Данный законопроект направлен на разгрузку тюрем, повышение эффективности наказания и усиление контроля за ресоциализацией осужденных.

    В Турции, согласно действующему законодательству, за мошенничество, коррупцию, а также тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрены очень длительные сроки лишения свободы из-за чего тюрьмы страны оказались серьезно переполнены.

    К примеру, ранее в Турции разразился скандал, связанный с так называемой «бандой новорожденных». Группа из 47 человек, включая врачей, медсестер и иных сотрудников больниц, обвиняется в организации незаконных переводов тяжело больных новорожденных в частные медицинские учреждения для получения финансовой выгоды, что привело к смерти детей.

    Преступникам за содеянное предусматривалось наказание от 177 лет до 582 лет лишения свободы в зависимости от количества доказанных эпизодов.

    Теги:
    Турция Тюрьма Заключенные Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
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