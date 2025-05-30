В Турции готовят амнистию: до 50 тысяч заключенных выйдут на свободу

Министерство юстиции Турции совместно с правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР) разработали новый пакет законодательных изменений, который может освободить от 45 до 50 тысяч заключенных. Проект будет внесен на рассмотрение в Парламент уже на этой неделе, а его принятие планируется до праздника Рамазан-байрам.

На сегодняшний день в турецких тюрьмах содержится более 410 тыс. человек. Согласно новому закону, осужденные смогут выйти на свободу по условно-досрочному освобождению, если до окончания их срока осталось не более трех лет. Оставшийся срок они будут отбывать под контролем за пределами тюрем.

Власти подчеркивают, что освобождение не будет автоматическим — каждое дело рассмотрит специальная наблюдательная комиссия. Люди с психическими отклонениями или склонностью к насилию освобождены не будут.

— Мы не можем подвергать риску общественную безопасность. Освобождение должно быть справедливым и продуманным, — заявили представители ПСР.

Также обсуждается возможность смягчения условий для рецидивистов. Сейчас они полностью отбывают срок, даже если их преступление считается «простым». В партии считают такую практику несправедливой и видят в ней препятствие для исправления осужденных.

Отдельным пунктом в реформе станет ужесточение подхода к «мелким» правонарушениям. Если раньше приговоры до двух лет часто не предполагали реального заключения, теперь даже по таким делам предусматривается обязательное пребывание в тюрьме сроком от 5 до 7 дней.

Также Конституционный суд Турции отменил норму, по которой человек мог быть осужден за действия «в интересах террористической организации» без фактического членства в ней, признав ее слишком расплывчатой. Новая формулировка пока не предложена.

Данный законопроект направлен на разгрузку тюрем, повышение эффективности наказания и усиление контроля за ресоциализацией осужденных.

В Турции, согласно действующему законодательству, за мошенничество, коррупцию, а также тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрены очень длительные сроки лишения свободы из-за чего тюрьмы страны оказались серьезно переполнены.

К примеру, ранее в Турции разразился скандал, связанный с так называемой «бандой новорожденных». Группа из 47 человек, включая врачей, медсестер и иных сотрудников больниц, обвиняется в организации незаконных переводов тяжело больных новорожденных в частные медицинские учреждения для получения финансовой выгоды, что привело к смерти детей.

Преступникам за содеянное предусматривалось наказание от 177 лет до 582 лет лишения свободы в зависимости от количества доказанных эпизодов.