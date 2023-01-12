В Туркменистане намерены реорганизовать Парламент в однопалатный

12 Января 2023, 10:12

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 11 января на совместном заседании Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана выступил с предложением реорганизовать Милли Генгеш Туркменистана (Парламент), который осуществляет законодательную власть в стране, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Туркменистан сегодня.

В своем выступлении Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что два года назад в рамках модернизации системы органов государственной власти в стране преобразовали национальный орган законодательной власти – Парламент – в Милли Генгеш Туркменистана, состоящий из двух палат – Халк Маслахаты и Меджлис. Сегодня они успешно выполняют свои функции.

«Однако в свете современных трансформаций возникает необходимость последовательного совершенствования структуры органа законодательной власти, что должно осуществляться на основе реальных запросов времени. Поэтому, комплексно учитывая наработанную нашим народом на протяжении своей многовековой истории практику государственного строительства, руководствуясь благородными традициями предков решать наиболее важные политические, экономические и военные вопросы с делегатами общественности на всенародном форуме, предлагаю создать высший представительный орган народной власти – Халк Маслахаты Туркменистана», - заключил он.

В связи с созданием Халк Маслахаты Туркменистана и предоставлением ему широких полномочий, в том числе рассматривать и одобрять предложения по вопросам принятия Конституции Туркменистана и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, Халк Маслахаты Милли Генгеша упраздняется.

«Таким образом, считаем целесообразным Милли Генгеш Туркменистана (Парламент), который осуществляет законодательную власть в нашей стране, реорганизовать в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты», - объяснил Гурбангулы Бердымухамедов.

Совместное Постановление Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана «О вопросах, связанных с созданием Халк Маслахаты Туркменистана, упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и реорганизации представительного органа, осуществляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты» было принято в этот же день.

Гурбангулы Бердымухамедов предложил, чтобы в состав вновь создаваемого Халк Маслахаты Туркменистана вошли:

- Председатель Халк Маслахаты Туркменистана;

- Президент Туркменистана;

- председатель Меджлиса;

- председатель Верховного суда;

- секретарь Государственного совета безопасности;

- депутаты Меджлиса;

- члены Кабинета Министров;

- уполномоченный представитель по правам человека – Омбудсмен;

- генеральный прокурор;

- министр адалат;

- хякимы велаятов, этрапов и городов;

- председатели халк маслахаты велаятов, этрапов и городов;

- арчины городов и поселков, являющихся административными центрами этрапов;

- руководители политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений;

- представители общественности, в том числе старейшин, предлагаемые халк маслахаты велаятов и города Ашхабад.

К полномочиям Халк Маслахаты Туркменистана могут быть отнесены:

1) рассмотрение и одобрение предложений по вопросам принятия Конституции страны и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений;

2) рассмотрение и одобрение основных направлений внутренней и внешней политики государства, а также программ политического, экономического, социального и культурного развития страны;

3) заслушивание ежегодных Посланий Президента Туркменистана;

4) рассмотрение вопросов мира и безопасности;

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных законами Туркменистана.

Заседания Халк Маслахаты созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год его Председателем или по предложению одной трети от общего числа членов Халк Маслахаты.

Участники совместного заседания обратились к президенту Туркменистана с предложением об упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и реорганизации представительного органа, осуществляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты. Решили принять Постановление Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана «О создании Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана и утверждении ее состава». А также решили создать при Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана рабочую группу по изучению и обобщению поступивших предложений о внесении изменений в Конституцию Туркменистана.

Фото: turkmenportal.com