В Туркестанскую область дополнительно поставили 50 тысяч доз вакцины QazVac

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у 53 человек. По области организовано около 3 тыс. инфекционных и карантинных коек. Там проходят лечение около 1 тыс. пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Коронавирусная инфекция и санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории области и результаты работы мобильных групп обсудили на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

Согласно списку ежедневно регистрируемых больных, Туркестанская область находится на самом низком уровне по заболеваемости инфекцией в стране. А процесс вакцинации против коронавируса находится в первых рядах по темпам.

«Мы находимся в благополучной «зеленой зоне«. По организации необходимых мероприятий и санитарным требованиям все работы продолжаются. Что касается вакцинации, миллионы людей в мире прошли эту необходимую меру против вируса. И сейчас самое время убедиться в ее эффективности», - сказал аким области.

Сегодня с фармацевтического завода Жамбылской области дополнительно поставлена отечественная вакцина QazVac в объеме 50 000 доз. Всего с начала вакцинации поступило около 900 тысяч доз. Стоит отметить, что 770 тыс. человек ввели первый состав вакцины, а второй компонент-около 630 тыс. человек. На сегодня жители региона смогут прививать вакцины российского производства «Спутник V», отечественного производства QazVac, hayatvax от компании Sinopharm, CoronaVac китайского производства и Vero Cell от компании Sinopharm.

На территории области продолжается работа мобильных групп по мониторингу контроля за выполнением требований карантинного режима. С начала года 131 мобильных групп, сформированные в области, посетили более 200 тыс. объектов.