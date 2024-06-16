В Туркестанской области завершились мероприятия против саранчи

На заседании центрального оперативного штаба по противодействию распространению саранчи предоставили отчет о ситуации в регионах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В Туркестанской области все защитные мероприятия против саранчовых вредителей завершены, обстановка стабилизирована. По прогнозам, площадь распространения саранчовых в регионе составляла 271,5 тысячи га, фактически обработано больше – 340 тысяч га. В Актюбинской области обработано 414 тысяч га, в Костанайской – 140 тысяч га.

Продолжаются химические обработки против стадных саранчовых в областях Абай и Жетысу, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской. В Жамбылской и Кызылординской областях – завершены.

Защитные мероприятия против итальянского пруса в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Улытау, а также против азиатской саранчи в Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях начнутся по мере выявления площадей, подлежащих обработке.

По итогам заседания оперштаба заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин поручил усилить мониторинг территорий, контроль за качеством химических обработок, а освободившуюся в Туркестанской области технику направить в регионы, где защитные мероприятия продолжаются.