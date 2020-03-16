В Туркестанской области заработал ситуационный центр по коронавирусу

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом Туркестанской области принимаются все необходимые медицинские, профилактические и организационные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории области. Создан специальный ситуационный центр. Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима области Сакен Калкаманов, передает МИА «Казинформ».

«Разработан план мероприятий по реализации Указа Президента РК, в условии чрезвычайной ситуации на территории области осуществляется ряд мероприятий. Время работы крупных торговых точек с усилением мер санитарной безопасности ограничивается с 10:00 до 18:00 часов. Хлебобулочные и кондитерские изделия должны реализовываться только в упакованном виде. График работы вещевых рынков - с 11 до 17 часов. Кроме того, до 22:00 ограничено время работы кафе и ресторанов, количество посетителей не должно превышать 50 человек. Спортивные мероприятия пройдут без зрителей. Запрещается проведение масштабных семейных торжественных мероприятий и памятных обрядов. Запрещена деятельность торговых центров, кинотеатров, театров, выставок, фитнес-центров и тренажерных залов, ночных клубов и других развлекательных заведений с массовым пребыванием людей»,- сказал С.Калкаманов.

Наряду с этим, временно закрываются учреждения дополнительного внешкольного образования - дворцы школьников, дворовые клубы, кружки, секции, компьютерные клубы. Также усилят контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающие данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации. На карантин переведут все лечебные и медико-социальные учреждения с запрещением посещений, особенно интернатов для престарелых и инвалидов и детских домов.

Вместе с тем, в ходе брифинга заместитель акима области Улан Тажибаев рассказал, что при официальном сайте областного акимата открыта информационная страница. На странице разместят информацию по профилактике коронавирусной инфекции, а также все меры, предпринимаемые в области по предотвращению распространения инфекции. Помимо этого, будет опубликован график работ торговых точек.